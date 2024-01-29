Тем временем западные державы осудили запуск.

Иран объявил, что вывел в космос три спутника на борту одной из своих известной ракете «Симорг». Запуск был произведен ночью в воскресенье, 28 января 2024 года, с космодрома имени Имама Хомейни в иранской провинции Семнан.

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Запуск подвергся широкой критике со стороны Запада, который утверждает, что новые спутники представляют собой значительную веху в совершенствовании потенциала Тегерана в области баллистических ракет.

Кадры запуска были показаны по иранскому государственному телевидению. На борту ракеты, как сообщает Associated Press, находились три спутника отечественного производства под названиями «Махда», «Кайхан-2» и «Хатеф-1».

По словам министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Исы Зарепура, спутник «Махда» предположительно является исследовательским и уже отправил сигналы обратно на Землю. Два других спутника, «Кайхан» и «Хатеф», являются наноспутниками, предназначенными для глобального позиционирования и связи.

Гражданская космическая программа Ирана, в том числе космическая программа, в последние годы столкнулась с рядом неудач. В частности, ракета «Симорг» не смогла успешно стартовать пять раз подряд. На видеозаписи воскресного запуска ракеты был виден лозунг «Мы можем!», написанный на фарси, что, вероятно, является отсылкой к предыдущим неудачам.

Ракета «Симорг» - это двухступенчатая ракета на жидком топливе, разработанная компанией «Сафир». Она может выводить 250 кг полезную нагрузку на круговую низкую околоземную орбиту (ОНЗ) высотой 500 км. Это также первая иранская ракета, которая выводит на орбиту несколько полезных нагрузок, включая одну основную и несколько вспомогательных CubeSat. В отличие от нее, «Сафир» могла выводить на эллиптическую орбиту только 50 кг полезную нагрузку.





В оценке мировой угрозы 2023 года, подготовленной разведывательным сообществом США, говорится, что создание Ираном ракет-носителей со спутниками может сократить сроки разработки межконтинентальной баллистической ракеты. Это объясняется тем, что обе технологии имеют общие черты. Ракета «Симорг» была отмечена в докладе как потенциальная ракета двойного назначения.

Соединенные Штаты обвинили Иран в том, что запуск спутников нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН. Они также призвали Тегеран избегать любой деятельности, связанной с баллистическими ракетами, которые могут доставить ядерное оружие. Стоит отметить, что санкции ООН, связанные с программой баллистических ракет Ирана, истекли в октябре прошлого года.

В пятницу Франция, Германия и Великобритания осудили предыдущий запуск иранского спутника, состоявшийся 20 января, назвав его способным помочь Ирану в разработке баллистических ракет дальнего радиуса действия.

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Тегеран обладает самой большой коллекцией баллистических ракет на Ближнем Востоке. Это объясняется длительными санкциями, введенными после исламской революции 1979 года и кризиса с заложниками в американском посольстве, которые не позволили ему получить современные истребители и другие системы вооружений.