Ожидайте увидеть больше автомобилей Lucid Motors на дорогах.

Передовой производитель электромобилей (EV) компания Lucid Motors, произвела фурор на этой неделе, торжественно открыв свой расширенный производственный комплекс AMP-1, расположенный в Каса-Гранде. Площадь завода увеличилась с 800 тыс. кв. м. до впечатляющих 3,8 млн кв. м., что свидетельствует об амбициозных планах Lucid на будущее.

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В то время как шоу было сосредоточено на новом заводе и увеличении производственных мощностей для предстоящего кроссовера Gravity EV от Lucid Motors, который должен сойти с новой производственной линии, генеральный директор Питер Роулинсон незаметно обронил бомбу о следующем предприятии компании - долгожданном автомобиле среднего размера. Авто лишь раскрывает силуэт, но разработчики обещают сочетать в транспорте эффективность, производительность и простор, перенося фирменные качества компании в более доступный сегмент рынка.

Текущий флагман Lucid Motors, седан Air, встретил восторженные отзывы и заслужил признание как один из лучших EV. Однако большой форм-фактор и премиальный ценник ограничивают его массовую привлекательность.

Несмотря на секретность, окружающую дизайн проекта, руководство Lucid Motors намекнуло на расчет даты релиза. Если сроки совпадут с предыдущими проектами, то среднеразмерный автомобиль может появиться на дорогах уже следующим летом, а тизеры, скорее всего, появятся в конце 2024 года. Проект среднеразмерного автомобиля будет нацелен на захват более широкого рынка, позиционируясь как конкурент Tesla Model 3 и Model Y по цене около $50 тыс.

Объявление Lucid Motors о расширении AMP-1 знаменует собой поворотный момент в развитии компании. Расширение включает в себя строительство огромного предприятия площадью 3 млн кв. м., объединяющего различные функции в одном кампусе. Расширенная фабрика включает в себя новую линию общей сборки, центры качества и полуавтоматической сборки (SKD), расширенные кузовной и покрасочный цеха, перемещенный центр логистики и расширенный цех силовых агрегатов. На последнем будет размещена отмеченная наградами запатентованная технология силовых агрегатов Lucid Motors, способствующая укреплению репутации компании как инноватора.

Старший вице-президент Lucid по операциям Стивен Дэвид в своем заявлении подчеркнул, что расширенный современный завод повысит операционную эффективность производственного процесса и позволит компании продолжать выпускать высококачественные, революционные электромобили.

Благодаря партнерству с Торговым управлением Аризоны, городом Каса-Гранде и колледжем Центральной Аризоны, компания подтверждает свою приверженность развитию местных талантов и повышению квалификации, позиционируя себя как ключевого игрока в формировании будущего устойчивого транспорта.