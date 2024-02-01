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devchidable
В Китае проходит чистка высшей военной бюрократии от взяточничества
Все лидеры прошлого и настоящего стремились держать НОАК под политическим контролем.

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Китайская Народная Республика (КНР) на январь 2024 года представляет собой гибридную социальную систему, где сохранены основные идеологические ценности марксистской доктрины, но которая, в отличие от своих предшественников, способна адаптироваться и обновляться в ответ на изменившиеся условия.

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Коммунистическая партия Китая (КПК) и система государственного управления претерпели ряд глубоких реформ, позволивших им стать локомотивом, а не тормозом развития. Важную роль в этом сыграла меритократическая система отбора руководителей через выборы, которая согласуется с конфуцианской традицией и вобрала в себя некоторые западные принципы управления.

В Народно-освободительной армии Китая (НОАК) также рассматривают применение западных принципов управления, не типичных для военных. Впрочем, нет указаний на то, что в НОАК стараются системно применять эти концепции. НОАК, вероятно, завершит военную реформу и повысит боевые возможности стратегических и новых видов сил, создаст системы стратегического сдерживания и совместного ведения боевых действий высокого уровня. Для этого НОАК применяет западные принципы гражданского управления и ориентированную на результат модель управления с учётом китайской специфики.

Основанный на косвенных китайских, российских, американских и венгерских источниках, текст описывает современный китайский социализм, анализирует влияние политических, социальных, экономических и военных реформ, а также важность лидерства для развития Китая, описывает и излагает западные и китайские теории управления. Перспективы роста Китая хорошо известны.  Относительно будущего КНР автор утверждает, что в отличие от других коммунистических партий, пришедших к власти с иностранной помощью, КПК имеет собственную национальную базу.  Поэтому падение из-за жалоб масс невозможно.. Вместо этого партия изменит страну и себя в ближайшие годы и продолжит находиться у власти.  Однако можно предположить, что это изменение в конечном итоге приведет к восходящей революции, которая постепенно подорвет основы социализма.

Недавняя чистка Си Цзиньпином девяти генералов НОАК попала в заголовки международных газет. Двое из них руководили запусками спутников и пилотируемыми космическими полетами. Один адмирал сыграл важную роль в расширении влияния Китая в Южно-Китайском море. Командующий НОАК также участвовал в разработке ядерной политики Китая. Пятеро из них - бывшие или действующие высшие командиры НОАК. Двое из этих девяти служили в Центральной военной комиссии (ЦВК). Все это сопровождалось увольнением трех топ-менеджеров China North Industries Group Corporation (NORINCO) и China Aerospace Science and Technology Corporation (CASTC). Кроме того, в тюрьму попал бывший председатель правления China Ship Building Industry (CSBI).

Эти правила касались контроля за общественной деятельностью действующих и отставных старших офицеров НОАК. Они устанавливали кодекс поведения в общении с чиновниками Коммунистической партии, правительственными органами и государственными предприятиями, общественными организациями, средствами массовой информации, академическими и исследовательскими организациями, этническими меньшинствами и религиозными группами, иностранными учреждениями и с людьми, с которыми они могли познакомиться в интернете.

Вскоре после этого, в июле 2023 года, Си Цзиньпин бесцеремонно провел ряд громких увольнений. Были уволены три высших генерала НОАК. Министр иностранных дел Цинь Ган и министр обороны Ли Шанфу. В то же время стало известно, что местонахождение бывшего министра обороны Вэй Фэнхэ также неизвестно. С тех пор его не видели. Кроме того, было объявлено, что генерал-лейтенант Ван Шаоцзюнь умер от неизвестной болезни после необъяснимой трехмесячного публичного отсутствия. Шаоцзюнь отвечал за безопасность высших руководителей страны и был вместе с Си Цзиньпином во время его визита в Гонконг в 2017 году.

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Военная чистка должна также рассматриваться на фоне более широкой чистки. Почти каждый сектор экономики Китая оказался под наблюдением. Финансы, государственные предприятия, железные дороги, энергетика, спорт, табачная промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и инфраструктура - все они стали мишенью для охотников за коррупцией при Си. Согласно последним сообщениям, Си дал своим борцам с коррупцией свободу действий. Си лично приказал им не проявлять милосердия в суровой и сложной борьбе и продолжать упорно очищать политическую экосистему. Он также призвал ужесточить наказания и сосредоточиться на зонах повышенного риска.

#китай #devchidable #ноак #военные #си цзиньпин #народно-освободительная армия китая #коммунистическая партия китая #мао цзэдун
Источник: eurasiantimes.com
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