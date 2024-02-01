Все лидеры прошлого и настоящего стремились держать НОАК под политическим контролем.

Китайская Народная Республика (КНР) на январь 2024 года представляет собой гибридную социальную систему, где сохранены основные идеологические ценности марксистской доктрины, но которая, в отличие от своих предшественников, способна адаптироваться и обновляться в ответ на изменившиеся условия.

реклама

Коммунистическая партия Китая (КПК) и система государственного управления претерпели ряд глубоких реформ, позволивших им стать локомотивом, а не тормозом развития. Важную роль в этом сыграла меритократическая система отбора руководителей через выборы, которая согласуется с конфуцианской традицией и вобрала в себя некоторые западные принципы управления.

В Народно-освободительной армии Китая (НОАК) также рассматривают применение западных принципов управления, не типичных для военных. Впрочем, нет указаний на то, что в НОАК стараются системно применять эти концепции. НОАК, вероятно, завершит военную реформу и повысит боевые возможности стратегических и новых видов сил, создаст системы стратегического сдерживания и совместного ведения боевых действий высокого уровня. Для этого НОАК применяет западные принципы гражданского управления и ориентированную на результат модель управления с учётом китайской специфики.

Основанный на косвенных китайских, российских, американских и венгерских источниках, текст описывает современный китайский социализм, анализирует влияние политических, социальных, экономических и военных реформ, а также важность лидерства для развития Китая, описывает и излагает западные и китайские теории управления. Перспективы роста Китая хорошо известны. Относительно будущего КНР автор утверждает, что в отличие от других коммунистических партий, пришедших к власти с иностранной помощью, КПК имеет собственную национальную базу. Поэтому падение из-за жалоб масс невозможно.. Вместо этого партия изменит страну и себя в ближайшие годы и продолжит находиться у власти. Однако можно предположить, что это изменение в конечном итоге приведет к восходящей революции, которая постепенно подорвет основы социализма.

Недавняя чистка Си Цзиньпином девяти генералов НОАК попала в заголовки международных газет. Двое из них руководили запусками спутников и пилотируемыми космическими полетами. Один адмирал сыграл важную роль в расширении влияния Китая в Южно-Китайском море. Командующий НОАК также участвовал в разработке ядерной политики Китая. Пятеро из них - бывшие или действующие высшие командиры НОАК. Двое из этих девяти служили в Центральной военной комиссии (ЦВК). Все это сопровождалось увольнением трех топ-менеджеров China North Industries Group Corporation (NORINCO) и China Aerospace Science and Technology Corporation (CASTC). Кроме того, в тюрьму попал бывший председатель правления China Ship Building Industry (CSBI).

Эти правила касались контроля за общественной деятельностью действующих и отставных старших офицеров НОАК. Они устанавливали кодекс поведения в общении с чиновниками Коммунистической партии, правительственными органами и государственными предприятиями, общественными организациями, средствами массовой информации, академическими и исследовательскими организациями, этническими меньшинствами и религиозными группами, иностранными учреждениями и с людьми, с которыми они могли познакомиться в интернете.

Вскоре после этого, в июле 2023 года, Си Цзиньпин бесцеремонно провел ряд громких увольнений. Были уволены три высших генерала НОАК. Министр иностранных дел Цинь Ган и министр обороны Ли Шанфу. В то же время стало известно, что местонахождение бывшего министра обороны Вэй Фэнхэ также неизвестно. С тех пор его не видели. Кроме того, было объявлено, что генерал-лейтенант Ван Шаоцзюнь умер от неизвестной болезни после необъяснимой трехмесячного публичного отсутствия. Шаоцзюнь отвечал за безопасность высших руководителей страны и был вместе с Си Цзиньпином во время его визита в Гонконг в 2017 году.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Военная чистка должна также рассматриваться на фоне более широкой чистки. Почти каждый сектор экономики Китая оказался под наблюдением. Финансы, государственные предприятия, железные дороги, энергетика, спорт, табачная промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и инфраструктура - все они стали мишенью для охотников за коррупцией при Си. Согласно последним сообщениям, Си дал своим борцам с коррупцией свободу действий. Си лично приказал им не проявлять милосердия в суровой и сложной борьбе и продолжать упорно очищать политическую экосистему. Он также призвал ужесточить наказания и сосредоточиться на зонах повышенного риска.