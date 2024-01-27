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devchidable
Nature Geoscience: Таяние ледников уничтожило естественный климатический архив
Анализ показывает, что ледник Корбасьер больше не пригоден для хранения климатических архивов из-за последствий глобального потепления

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Исследователи недавно изучили ледяные керны, извлеченные в 2018 и 2020 годах из ледника Корбасьер в Гран-Комбен в кантоне Вале в Швейцарии.

Согласно материалу, опубликованному 26 января 2024 года в Nature Geoscience, анализ показывает, что этот ледник больше не пригоден для использования в качестве климатического архива из-за последствий глобального потепления.

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Над исследованием работали ученые из Института Пауля Шеррера (PSI) в сотрудничестве с коллегами из Университета Фрибурга, Венецианского университета Ка' Фоскари и Института полярных наук Национального исследовательского совета Италии (CNR).

Исследование, направленное на оценку последствий изменения климата для использования альпийских ледников в качестве климатических архивов, показало, что данный ледник больше не является надежным для получения информации о прошлом климате и загрязнении воздуха из-за быстрого таяния ледника, говорится в заявлении ученых. Кроме того, авторы подчеркнули, что достоверная информация о прошлом климате и загрязнении воздуха больше не может быть получена с ледника Корбасьер в массиве Гранд Комбин, поскольку таяние альпийских ледников идет быстрее, чем предполагалось ранее.

Это вызывает тревогу, поскольку данные о ледниках должны пролить свет на климатический кризис, переживаемый Землей. Ледники очень важны для изучения климата, потому что они хранят в своем льду информацию о климате и состоянии воздуха в прошлом. Ученые объяснили, что подобно тому, как кольца деревьев и океанические отложения хранят исторические данные, ледники выступают в роли своеобразного климатического архива, сохраняя подробности об атмосферных условиях Земли с течением времени.

Исследователи пришли к выводу, что таяние в период с 2018 по 2020 год было настолько интенсивным, что значительное количество воды с поверхности проникало в ледник, вымывая следовые вещества и разрушая климатический архив. Кроме того, исследователи изучили метеорологические данные с 2018 по 2020 год, чтобы понять, какими были климатические условия в этот период. Наблюдаемые расхождения были объяснены совокупным влиянием нескольких теплых лет.

В обычных условиях лед фиксирует сезонные колебания частиц воздуха. Например, аммоний, нитраты и сульфаты из воздуха оседают на леднике вместе со снегом. Более высокие концентрации наблюдаются летом из-за менее загрязненного воздуха, поднимающегося в холодные зимы.

В заявлении отмечается, что ледяной керн 2018 года, пробуренный до 14 метров, демонстрирует ожидаемые колебания. Однако керн 2020 года, пробуренный до 18 метров, показывает эти закономерности в основном в верхних слоях. В более глубоких слоях кривая более плоская, а общая концентрация следовых веществ ниже, что говорит о необычных изменениях с течением времени.

Ученые объединили данные с близлежащих станций и распространили их на всю исследуемую горную территорию. Они обнаружили, что потепление ледника соответствовало общему климатическому тренду, но эти годы не характеризовались экстремальными выбросами.

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К сожалению, само таяние ледников происходит быстрее, чем предполагали эксперты. Авторы исследования продолжают углубляться и проводить дальнейший анализ. Однако проект описывается как гонка со временем из-за растущей вероятности неудач и быстрого таяния ледников.

#наука #devchidable #таяние ледников #климатические проекты #климатический архив
Источник: psi.ch
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