Полностью электрический буксир eWolf предвещает новую эру в области экологичных морских решений, сокращая выбросы и демонстрируя инновационные технологии.

Морская компания Crowley из Флориды достигла значительной вехи в морской индустрии США, поставив первый в стране полностью электрический портовый буксир с судовой поддержкой eWolf. Созданный под руководством команды инженерных служб Crowley, 25-метровый eWolf спроектирован как судно с нулевым уровнем выбросов, работающее полностью на электричестве.

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Разработка eWolf - результат совместных усилий партнеров Crowley из федеральных, государственных и местных органов власти. Эта новаторская инициатива соответствует стремлению компании к устойчивому развитию и декарбонизации. Старший вице-президент Crowley Джеймс Фаулер, отметил значимость этого достижения, ведь eWolf будет предоставлять услуги благодаря передовой технологии управления судном и первоклассным энергетическим характеристикам, обеспечивая при этом безопасность, качество и надежность.

Строительство судна eWolf компанией Master Boat Builders в Кодене, знаменует собой поворотный момент в снижении воздействия морского транспорта на окружающую среду. По прогнозам, за первые 10 лет эксплуатации судно произведет на 178 тонн меньше оксида азота (NOx), на 2,5 т меньше твердых частиц дизельного топлива и на 3,1 тыс. т меньше углекислого газа (CO2). По расчетам EPA, это сокращение эквивалентно отказу от использования 350 тыс. галлонов газа.

В eWolf используется интегрированная электрическая пропульсивная система ABB и рулевые пропеллеры SRP 430 компании Schottel с приводом LE-Drive, демонстрируя потенциал отрасли в области инноваций и устойчивого развития благодаря эффективному партнерству.

После транспортировки и окончательных демонстрационных испытаний eWolf будет работать в порту Сан-Диего после завершения строительства береговой зарядной станции Crowley с микрогридом. Эта станция, оснащенная двумя контейнерными системами хранения энергии от норвежской компании Corvus Energy, будет играть ключевую роль в быстрой подзарядке и снижении пиковых нагрузок на энергосистему района. Ожидается, что эксплуатация судна eWolf в порту начнется весной 2024 года. Партнерами проекта являются порт, округ Сан-Диего по контролю за загрязнением воздуха, Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB), Агентство по охране окружающей среды США и Морская администрация США.

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Эта революционная разработка соответствует обязательствам компании Crowley по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов во всех сферах деятельности к 2050 году, что является значительным шагом на пути к созданию более устойчивой и экологически безопасной морской индустрии. В заключение следует отметить, что судно eWolf представляет собой не только технологическое чудо, но и свидетельствует о потенциале совместных усилий по внедрению инноваций и обеспечению устойчивости в морском секторе.