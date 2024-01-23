Огромная космическая станция, похожая на воздушный шар, была целенаправленно взорвана и вот почему.

Прототип космической среды обитания был подвергнут мощному взрыву, чтобы оценить безопасность футуристической надувной космической станции. Надувные космические станции представляют собой инновационную концепцию, которая в перспективе может заменить выбывающую Международную космическую станцию. Всего за три запуска модульные блоки LIFE смогут создать в космосе жилую и рабочую среду, которая по объему будет больше, чем вся Международная космическая станция.

реклама

Эта надувная технология может быть эффективно скомпонована и размещена в ракете-носителе. После выхода на орбиту надувная среда обитания может быть расширена до огромных размеров трехэтажного жилого дома. Аэрокосмическая компания Sierra Space активно тестирует эту технологию, чтобы превратить ее в реальность к 2030 году.

Недавно компания провела полномасштабное испытание на разрыв прототипа среды обитания Large Integrated Flexible Environment (LIFE). Интересно, что высота этой надувной конструкции для испытаний космической станции составляла почти 6 м, что напоминает большой семейный дом. Испытания проводились вокруг оболочки LIFE, в которую намеренно загонялся дополнительный воздух, пока она не взорвалась. Оболочка обеспечивает структурную целостность среды обитания в различных ситуациях, связанных с давлением на орбите.

Эксперты надували конструкцию свыше рекомендованных НАСА 18 м на квадратный дюйм, пока она не выдержала высокого давления и не взорвалась. Этот взрыв был эквивалентен суммарной силе 164 динамитных шашек.





Основная цель этих испытаний - получить представление об эффективности используемых мягких материалов и определить устойчивость LIFE к суровым условиям космического пространства. В рамках этой разработки компания сотрудничала с производственной компанией ILC Dover.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Компания намерена провести дальнейшие испытания, причем в 2024 году планируется провести дополнительные оценки различных компонентов конструкции. Эти испытания позволят подготовить LIFE к будущим космическим полетам.