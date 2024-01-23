CARES отличается своим инновационным дизайном , включающим несколько датчиков для комплексного измерения биомаркеров, связанных со стрессом.

Авторы исследования, проведенного в Калифорнийском технологическом институте, изобрели носимое устройство, которое непрерывно отслеживает девять различных маркеров, характеризующих реакцию на стресс.

реклама

На январь 2024 года стресс может влиять на эмоции, тело и поведение человека самыми разными способами. Теперь исследователи борются со стрессом в лоб и разрабатывают носимое устройство под названием Сonsolidated Artificial-intelligence-Reinforced Electronic Skin (CARES), которое непрерывно отслеживает девять различных маркеров, характеризующих реакцию на стресс.

Команда называет свое изобретение «электронной кожей». Устройство описывается как тонкий, клейкий гаджет, надеваемый на запястье, что позволяет людям заниматься своими обычными повседневными делами с минимальным отрывом от работы во время тестирования. Эта особенность облегчает оценку как базового, так и острого уровня стресса.

Носимая электронная кожа предназначена для постоянного мониторинга девяти различных маркеров, характеризующих реакцию на стресс. Как говорится в заявлении университета, CARES объединяет датчики потоотделения с сенсорами, регистрирующими пульсовую волну, температуру кожи и гальваническую реакцию кожи. В устройстве используются новые материалы, обеспечивающие повышенную стабильность, и применяется машинное обучение для интерпретации сложных физиологических и химических данных, связанных со стрессом.

Тем не менее стресс вызывает целый ряд физиологических реакций, которые, если рассматривать их в совокупности, могут дать объективную оценку стресса, не полагаясь на самоотчеты. Гао наблюдает за этим набором реакций с помощью CARES. Когда человек находится в состоянии стресса, в кровь выбрасываются такие гормоны, как эпинефрин, норэпинефрин и кортизол. Пот насыщается такими метаболитами, как глюкоза, лактат и мочевая кислота, а также электролитами - натрием, калием и аммонием. Эти вещества измерялись и раньше, для этого использовались микрофлюидные пробоотборники на носимых датчиках пота.

В устройстве CARES используются датчики, которые измеряют различные физиологические и химические биомаркеры в поте, включая гормоны, такие как эпинефрин, норэпинефрин и кортизол, а также метаболиты, такие как глюкоза, лактат, мочевая кислота, и электролиты, такие как натрий, калий и аммоний. По словам исследователей, интеграция машинного обучения помогает точно интерпретировать данные, давая представление об уровне стресса на основе взаимосвязи различных биомаркеров.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как и обычные датчики пота, «электронная кожа» работает от батареек и может поддерживать беспроводную связь через Bluetooth с телефоном или компьютером, отмечается в сообщении.