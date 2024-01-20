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devchidable
На конкурсе The Nature Photography Contest показали лучшие снимки фотографий природы 2023 года
Конкурс фотографий природы направлен на повышение осведомленности о защите планеты через свои работы. Вот лучшие снимки 2023 года.

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Конкурс The Nature Photography Contest - это независимый фотоконкурс, который ежегодно определяет победителей, стремясь привлечь внимание к важности защиты планеты. Конкурс судили фотограф из Великобритании Люк Стэкпул, признанный фотограф дикой природы Синтия Бандурек, известный фотограф, специализирующийся на природе Марио Сеа.

Приз за победу в конкурсе - «Фотограф года 2023» - был присужден Алену Шредеру за его мощные и увлекательные снимки. Одной из фотографий, привлекших внимание многих, стала «Мальдивы 01», на которой изображена плавающая в океане черепаха.

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Это изображение - лишь толика различных фотографий, которыми Ален Шредер доказал, что достоин награды. Судьи добавили, что фотограф, представленный в этом первом выпуске, назначается ответственным за распределение 400 деревьев, которые будут посажены.

Фотография под названием «Горящий цветок» была сделана Мареком Бегальски, который получил награду в категории «Природный ландшафт». Цветовые оттенки снимка выделяют его на фоне других. По словам фотографа, Burning Flower был запечатлен в Исландии во время исследования невероятной перспективы ледниковых рек, наблюдаемой с высоты.

На снимке под названием «Истории в песке», сделанном Сумья Ранджан Бхаттачария, изображен скорпион в дюнах в Джайсалмере, Индия. При освещении слабым ультрафиолетовым светом тела скорпионов излучают яркое голубое свечение. Снимок был сделан с помощью ультрафиолетового фонарика, который также создавал полосы на дюнах.

Адриан Трухта снял фотографию, победившую в номинации «Макрофотография». На снимке изображена самка паука Philaeus chrysops, прогуливающаяся возле своего гнезда.

Лин Чин запечатлел изображение рыбы мурены, которая редко встречается в пресной воде, а скорее в солоноватой.

Алессио Кальвиани сфотографировал тупика - морскую птицу, которая питается, ныряя в воду. По данным Фонда дикой природы, тупик (он же паффин на английском), прозванный морским попугаем за яркую окраску в брачном оперении, имеет зазубренный клюв, способный удерживать множество рыб. В одном из рекордов было зафиксировано 83 маленьких песчаных угря.

На фотографии «Пандора», сделанной Марсио Кабралом, запечатлена освещенная сцена Шапада-дус-Веадейрос, бразильского национального парка, известного разнообразной дикой природой и потрясающими пейзажами. По его словам, белые цветы на переднем плане - это редкий вид Paepalanthus, род растений, эндемичных для этого региона.

На снимке под названием Los arcos y la cueva изображена панорама Млечного Пути, образующего арку в небе за естественной аркой из известняка - Эс-Понтас, расположенной на острове Майорка в Испании.

Фотограф Мухаммад Хоссейн снял в Бангладеш снимок «Усталый сон», на котором изображена женщина, спящая на куче мусора, в основном пластикового, плавающего в океане. Описывая жизнь бездомных в Южной Азии, он добавил, что их день обычно начинается на мусорных холмах и улицах по дорогам или на лодках в никуда.

Фильм «Спасение орангутанов 01» был снят в Сиболангите, карантинном центре SOCP, Северная Суматра, Индонезия, и иллюстрирует трехмесячную самку орангутана по имени Бренда, у которой еще нет зубов. Ее готовят к операции.

Панисара Шрипратум заметил сову - Athene brama, которая вылетела из дупла на дереве, расположенном в университетском кампусе, сообщил фотограф. Этот вид сов известен своими мелкими размерами, преимущественно ночным питанием и частым присутствием в городских условиях.

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#devchidable #фото #фотографии #конкурс #the nature photography contest #лучшие снимки #«фотограф года 2023»
Источник: thenaturephotocontest.com
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