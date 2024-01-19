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devchidable
КНДР испытывает подводный ядерный дрон вызывающий радиоактивное цунами
Оружие работает за счет создания радиоактивного цунами, вызванного подводным взрывом ядерной боеголовки.

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Северная Корея провела испытания подводной беспилотной системы вооружений с ядерным зарядом, согласно сообщению государственного Центрального агентства новостей Кореи (KCNA). Кроме подробностей о том, когда было проведено испытание, агентство не сообщило никакой другой информации.

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Это еще одно заявление азиатской страны о разработанном ею передовом оружии. Ранее уже сообщалось о том, что Северная Корея заявляла о многих видах оружия, включая гиперзвуковые ракеты. Аналитики часто считают, что эти заявления нуждаются в достаточном количестве доказательств, чтобы оправдать свою шумиху. Заявление о новом оружии прозвучало в момент эскалации напряженности в регионе. Северная Корея, которая исторически враждует со своим южным соседом, также выразила недовольство присутствием Японии и США вблизи своих территориальных вод.

Недавно три страны провели военно-морские учения у острова Чеджудо в Южной Корее, которые Северная Корея назвала провокационными. В ответ на это Северная Корея заявила об испытании подводного беспилотника Haeil-5-23. Согласно сообщению KCNA, испытания в Восточно-Корейском море провел Институт систем подводного оружия. Институт работает при Академии оборонных наук КНДР.

Haeil - это система, которая использует подводный ядерный взрыв для создания радиоактивной волны. Страна утверждает, что в 2023 году дважды испытывала эту систему и демонстрировала ее на военном параде, говорится в сообщении The Washington Post. Северная Корея пока не представила никаких доказательств этих испытаний, но заявила, что еще больше округлила свой потенциал подводного противодействия, основанный на ядерном оружии. Эксперты, однако, считают, что впереди еще много работы, прежде чем Северная Корея сможет развернуть эту технологию.

В будущем ожидается дальнейшая эскалация напряженности в этом районе, поскольку Северная Корея сближается с Россией для стратегического и тактического сотрудничества. США утверждают, что Северная Корея поставляет России оружие для специальной военной операции на Украине в обмен на российские ядерные технологии, сообщает DW. В своем заявлении официальный представитель Белого дома назвал это военное сотрудничество беспрецедентным и, вероятно, повышающим статус Северной Кореи как угрозы в регионе.

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В Пхеньяне руководство Северной Кореи приказало своим вооруженным силам, промышленности боеприпасов и гражданской обороне ускорить подготовку к ответу на конфронтационные шаги США. Оно также назвало недавно проведенные военно-морские учения угрозой безопасности, говорится в сообщении KCNA.

#технологии #военные технологии #devchidable #кндр #дрон #корейская народно-демократическая республика #подводный ядерный дрон
Источник: dw.com
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Северная Корея провела испытания подводного дрона, способного нести ядерные боеголовки
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