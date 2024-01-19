Компании Rheinmetall и Elistair объявили о новом партнерстве, направленном на дальнейшее развитие их инновационной платформы «беспилотник в коробке».

Специализирующаяся на создании беспилотных летательных систем большой продолжительности полета компания Elistair, недавно заключила партнерство с Rheinmetall. Цель партнерства - предоставить военным заказчикам мобильное решение для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Решение объединит полностью автоматизированный привязной беспилотник KHRONOS от Elistair с семейством беспилотных наземных машин (UGV) Mission Master от Rheinmetall.

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Новое партнерство было установлено после успешной демонстрации Kronos и Mission Master. Mission Master компании Rheinmetall - это беспилотный наземный аппарат (UGV) с электрическим приводом, предназначенный для выполнения задач по пополнению запасов, перевозке полезной нагрузки и наблюдению. Демонстрация прошла на испытательном треке Rheinmetall Canada в Сен-Жан-сюр-Ришелье перед европейскими военными чиновниками, имена которых не разглашаются.

KHRONOS от Elistair - это привязной беспилотник, который можно развернуть из переносной коробки менее чем за две минуты. Устройство может находиться в воздухе до 24 часов, даже работая с движущейся платформы. Он обеспечивает непрерывное покрытие территории радиусом 10 км днем и ночью. Вес KHRONOS 30 кг и он может летать в плохую погоду и в условиях отсутствия GPS/GNSS и радиочастот.

Mission Master UGV - это компактная платформа, которая обеспечивает помощь и безопасность демонтированным войскам на расстоянии 450 км без необходимости пополнения запасов. После разрядки батарей он может преодолеть 50 км. На платформе также есть место для перевозки легких полезных грузов, таких как секционные датчики и системы вооружения. Платформа оснащена малозаметным электродвигателем и программным обеспечением, запрограммированным на следование за персоналом в качестве помощника во время миссий, что делает ее идеальной для ситуаций повышенного риска, требующих маневренности и скрытной мобильности.





Эта система предназначена для работы в сложных условиях, в том числе в условиях ограниченных возможностей GPS, GNSS и радиочастот. Она может быть быстро развернута и введена в эксплуатацию менее чем за две минуты с помощью портативного «беспилотника в коробке», что делает ее исключительно подходящей для срочных и динамичных сценариев. KHRONOS предназначен для стационарных и мобильных платформ и требует минимального участия человека, что превращает его в высокоэффективную и удобную в использовании карманную сторожевую башню. Конечно, привязка дрона к наземному транспортному средству делает его более уязвимым по сравнению с традиционными свободно летающими дронами. Однако возможность обеспечить постоянное наблюдение, безопасную связь и значительно повысить энергоэффективность перевесят все минусы при определенных обстоятельствах.

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Система KHRONOS, разработанная компанией Elistair, отличается малой занимаемой площадью и открытым API, что делает ее очень универсальной и легко интегрируемой в транспортные средства. Эта мощная система является отличным инструментом для служб общественной безопасности, пограничных патрулей, вооруженных сил и интеграторов транспортных средств. Платформа представляет собой простой и в то же время высокоэффективный инструмент ISR большой дальности. Первые поставки беспилотного комплекса KHRONOS намечены на март 2024 года.