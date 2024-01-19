Вместо этого YouTube и Spotify будут доступны через веб-браузер Safari на Vision Pro, как и Netflix.

Гарнитура Apple Vision Pro стоимостью $3,5 тыс., как сообщается, не будет иметь специального приложения для потоковых сервисов, таких как YouTube и Spotify. Как сообщает издание Bloomberg, устройство не будет оснащено специальными приложениями для популярных стриминговых сервисов. Это означает, что пользователи не смогут загружать приложения непосредственно на гарнитуру. Кроме того, на устройстве не будут запускаться версии этих приложений для iPad.

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Авторы доклада предположили, что стриминговые сервисы не стремятся создавать приложения для Vision Pro из-за его высокой цены и низкого спроса, поскольку Apple не может продать много устройств, а только несколько. Устройство нацелено на нишевый рынок ранних последователей и энтузиастов, которым, возможно, не нужно представлять большой выбор стриминговых сервисов, чтобы вкладывать ресурсы в разработку приложений. В отчете также отмечается, что у компании Apple сложились непростые отношения со Spotify, что может быть еще одной причиной, по которой музыкальный стриминговый сервис не заинтересован в создании приложения для Vision Pro. В прошлом Spotify обвинял Apple в нечестных действиях и антиконкурентном поведении и подал жалобу на технологического гиганта в Европейскую комиссию.

В сообщении добавляется, что, хотя приложения для iPad могут работать на Vision Pro без особых усилий, пользователи YouTube и Netflix могут быть разочарованы недостатком впечатлений по сравнению с развлекательными приложениями, разработанными специально для Vision Pro, такими как Disney+ и Max. Эти приложения предлагают более захватывающий и интерактивный опыт для пользователей Vision Pro, которые могут наслаждаться контентом в виртуальном кинотеатре или 3D-среде. В отчете говорится, что с веб-приложениями связано меньше ожиданий, поэтому они, вероятно, будут наиболее безопасными для стриминговых сервисов, которые еще не готовы к созданию полноценного опыта Vision Pro. Однако если гарнитура Vision Pro станет хитом, а такие приложения, как Disney+ и Max, получат широкую популярность, потоковые сервисы, которым еще предстоит пополнить ряды, могут передумать и выпустить приложения в будущем.

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Гарнитура Vision Pro доступна для предварительного заказа с 20 января 2024 года в 5:00 по тихоокеанскому времени, а ее доставка начнется 2 февраля 2024 года.