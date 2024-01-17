Каждому восьмому бенефициару по льготе на лекарства назначалось противогрибковое лечение, в основном врачом первичной медицинской помощи.

Чрезмерное назначение противогрибковых препаратов врачами вызывает беспокойство в США и может привести к развитию резистентности, предупреждает исследование, опубликованное в середине января 2024 года. Исследователи, входящие в состав Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), проанализировали рецепты программы Medicare, чтобы прийти к своему выводу.

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Неразборчивое использование антибиотиков привело к развитию лекарственно-устойчивых штаммов микроорганизмов, таких как золотистый стафилококк и микобактерия туберкулеза. Эти штаммы трудно поддаются лечению, поскольку первая линия антибиотиков неэффективна, а неправильное лечение заболевания может иметь опасные для жизни последствия.

В 2023 году в США впервые был зарегистрирован лекарственно-устойчивый стригущий лишай, вызванный грибковой инфекцией. Оказалось, что инфекция, вызванная этим грибком, очень заразна. Вполне вероятно, что болезнь тихо распространялась и в обществе и охватила 11 штатов в США. Это побудило исследователей CDC обратить внимание на назначение противогрибковых препаратов, что показало их чрезмерное использование.

Ученые изучили рецепты, выписанные в рамках программы по льготе на лекарства, в которую в 2021 году было включено около 48,8 млн бенефициаров. Группа обнаружила 6,5 млн рецептов на противогрибковые препараты, что говорит о том, что каждый восьмой участник медицинской программы получал это лекарство. Сумма заказа противогрибковых препаратов составила $231 млн. Чаще всего выписывались кетоконазол, нистатин и клотримазол-бетаметазона дипропионат. Последний из этих трех препаратов представляет собой комбинированное лекарство, содержащее противогрибковое средство и кортикостероид. Такая комбинация вызывает опасения, поскольку считается фактором, способствующим развитию лекарственной устойчивости.

Когда исследователи изучили данные о врачах, назначающих лекарства, они обнаружили, что из миллиона врачей, включенных в набор данных, только 131 тыс. назначали противогрибковые препараты. Ранжировав этих людей по количеству выписанных препаратов, команда обнаружила, что 10% лучших врачей выписали 2,9 млн из 6,5 млн противогрибковых препаратов. 40% этих рецептов выписали врачи первичного звена, остальные - медсестры, ассистенты врачей, дерматологи и подиатры.

Данные медицинских карт не содержат информации о диагностике, проведенной в этих случаях. Таким образом, команда не смогла определить, были ли противогрибковые препараты назначены после положительного результата диагностического теста. Даже сертифицированные дерматологи иногда ошибаются, когда диагностируют грибковую инфекцию только на глаз, говорится в отчете Ars Technica со ссылкой на исследование 2016 года.

Хотя назначение противогрибковых препаратов кажется избыточным для определенного сегмента врачей, исследователи не могут с уверенностью сказать, что препараты не были необходимы из-за отсутствия диагностических данных. Интересно, что в то же время в исследование не были включены данные о безрецептурных продажах противогрибковых препаратов, где диагностика вообще не проводится.

По данным одной из компаний, занимающихся исследованием рынка, в 2022 году объем продаж безрецептурных противогрибковых препаратов составит $1,3 млрд. Таким образом, использование препаратов без рецепта также широко распространено в стране.

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Исследователи пришли к выводу, что в связи с появлением новых устойчивых штаммов грибков врачам необходимо более осмотрительно подходить к назначению противогрибковых препаратов и использовать их только после подтверждения инфекции с помощью диагностического теста.