Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
В исследовании предупреждают о чрезмерном назначении противогрибковых препаратов в США
Каждому восьмому бенефициару по льготе на лекарства назначалось противогрибковое лечение, в основном врачом первичной медицинской помощи.

реклама

Чрезмерное назначение противогрибковых препаратов врачами вызывает беспокойство в США и может привести к развитию резистентности, предупреждает исследование, опубликованное в середине января 2024 года. Исследователи, входящие в состав Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), проанализировали рецепты программы Medicare, чтобы прийти к своему выводу.

реклама

Неразборчивое использование антибиотиков привело к развитию лекарственно-устойчивых штаммов микроорганизмов, таких как золотистый стафилококк и микобактерия туберкулеза. Эти штаммы трудно поддаются лечению, поскольку первая линия антибиотиков неэффективна, а неправильное лечение заболевания может иметь опасные для жизни последствия.

В 2023 году в США впервые был зарегистрирован лекарственно-устойчивый стригущий лишай, вызванный грибковой инфекцией. Оказалось, что инфекция, вызванная этим грибком, очень заразна. Вполне вероятно, что болезнь тихо распространялась и в обществе и охватила 11 штатов в США. Это побудило исследователей CDC обратить внимание на назначение противогрибковых препаратов, что показало их чрезмерное использование.

Ученые изучили рецепты, выписанные в рамках программы по льготе на лекарства, в которую в 2021 году было включено около 48,8 млн бенефициаров. Группа обнаружила 6,5 млн рецептов на противогрибковые препараты, что говорит о том, что каждый восьмой участник медицинской программы получал это лекарство. Сумма заказа противогрибковых препаратов составила $231 млн. Чаще всего выписывались кетоконазол, нистатин и клотримазол-бетаметазона дипропионат. Последний из этих трех препаратов представляет собой комбинированное лекарство, содержащее противогрибковое средство и кортикостероид. Такая комбинация вызывает опасения, поскольку считается фактором, способствующим развитию лекарственной устойчивости.

Когда исследователи изучили данные о врачах, назначающих лекарства, они обнаружили, что из миллиона врачей, включенных в набор данных, только 131 тыс. назначали противогрибковые препараты. Ранжировав этих людей по количеству выписанных препаратов, команда обнаружила, что 10% лучших врачей выписали 2,9 млн из 6,5 млн противогрибковых препаратов. 40% этих рецептов выписали врачи первичного звена, остальные - медсестры, ассистенты врачей, дерматологи и подиатры.

Данные медицинских карт не содержат информации о диагностике, проведенной в этих случаях. Таким образом, команда не смогла определить, были ли противогрибковые препараты назначены после положительного результата диагностического теста. Даже сертифицированные дерматологи иногда ошибаются, когда диагностируют грибковую инфекцию только на глаз, говорится в отчете Ars Technica со ссылкой на исследование 2016 года.

Хотя назначение противогрибковых препаратов кажется избыточным для определенного сегмента врачей, исследователи не могут с уверенностью сказать, что препараты не были необходимы из-за отсутствия диагностических данных. Интересно, что в то же время в исследование не были включены данные о безрецептурных продажах противогрибковых препаратов, где диагностика вообще не проводится.

По данным одной из компаний, занимающихся исследованием рынка, в 2022 году объем продаж безрецептурных противогрибковых препаратов составит $1,3 млрд. Таким образом, использование препаратов без рецепта также широко распространено в стране.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Исследователи пришли к выводу, что в связи с появлением новых устойчивых штаммов грибков врачам необходимо более осмотрительно подходить к назначению противогрибковых препаратов и использовать их только после подтверждения инфекции с помощью диагностического теста.

#сша #devchidable #исследование #лекарства #здравоохранение #medicare #медицинская страховка #противогрибковые препараты #центр по контролю и профилактике заболеваний
Источник: cdc.gov
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Reuters: Китай все еще покупает графические процессоры Nvidia, несмотря на санкции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России завершился крупнейший проект реконструкции 2023 года на дорогах России
5
У новых российских беспилотников есть два больших преимущества для победы в СВО
3
В СВО прибыли сотни ударных дронов-бомбардировщиков «Инферно», использующих тактику ковровых ударов
3
FT: Шольц попросил комиссию EEAS проверить, кто на самом деле из ЕС "недостаточно" помогал ВСУ
3
Использование противотанковой ракеты Вихрь стало рекламой российского оружия
2
Microsoft работает над платной подпиской Copilot Pro
+
В России построят крупнейшую в мире электростанцию приливного типа, задуманную ещё при СССР
13
Потребление электроэнергии в Германии на фоне резкой деиндустриализации сократилось до уровня 1978 года
3
Новая ракета использует свои уже ненужные части в качестве топлива
1
Продажи Redmi Buds 5 series, Watch 4 и Note 13 series начались по всему миру
+
Телескоп сделал чувствительное и сверхглубокое изображение древнего скопления галактик
2
Россия использовала "умные бомбы" при штурме позиций украинской армии в Авдеевке
1
Инженеры украинской Минобороны разработали специальные бронебойные боеприпасы для FPV-дронов
+
Военный Дандыкин: беспилотники ВС РФ «Инферно» невосприимчивы к системам РЭБ
1
В России из-за резкого похолодания ищут незаконно добывающих криптовалюту майнеров
2
Российские золотые резервы в прошлом году достигли рекордных с начала века значений
+
Подразделения ЧВК Вагнер вернутся на Украину в виде 1-го Добровольческого корпуса
1
Гейтс ошибся по поводу ChatGPT: интервью с сооснователем OpenAI
+
Развитие Дальнего Востока: подтверждены сроки строительства дорог «Уссури» и в порт Восточный
+
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 году получат новую HyperOS без Android
4

Популярные статьи

Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
24
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
243
Япония первой в мире применила квантовые технологии в серийном производстве передовых чипов - AT
+
ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
2
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
82
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
20
"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
4
О большой проблеме с охлаждением Xbox series X
22
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
9
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
32

Сейчас обсуждают

dagnoparte
21:05
Это типичная европейская практика, украсть часть бюджета страны и потом раздуть скандал обвинив других в том что те не украли столько же. Просто отвлекает внимание и тянет время, перед тем как его ски...
FT: Шольц попросил комиссию EEAS проверить, кто на самом деле из ЕС "недостаточно" помогал ВСУ
mukmsk
21:01
Зелёные настолько тотально доминируют, что в спешке выпустили линейку видеоадаптеров, прекратив производство сразу двух своих хороших карт, которые только недавно вышли. Тотальные доминаторы всегда ...
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
Сергей Баулов
20:59
Наконец-то, хоть кто-то допер до этого среди здешнего болота. Заслуженный класс
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
Дон Охуэлосович
20:56
Можно, но куда девать 200-мм вертушки? Лучше присмотрись к lancool 216. Там можно сверху разместить 360мм СЖО
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
swr5
20:52
При массированном ракетном ударе против РФ или Китая назад полетит такая же массированная ответка, так что там некому будет уже добивать, будут на дне океана со своих корыт только рыб кормить.
Несмотря на уязвимость перед “гиперзвуком” России и КНР, США продолжают строить устаревшие авианосцы
Майкопское Честное
20:52
Не ври нам тут.
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
Дмитрий Зяблов
20:49
Ну да, ракету в космос, относительно не дорого же запустить, хохлятским олигархам. 🤣
Россия может уничтожить спутники Starlink
Андрей Егоров
20:47
Наших нет в такого рода новостях... Китай, США, ИИ, будущее...
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
ЧatoБoт
20:45
Ешьте сами с волосами!(цэ)
Россия развивает производство муки из сверчков и вызывает жаркие споры
swr5
20:44
Хватит врать и выдумывать всякую чушь.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем