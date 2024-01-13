Познакомьтесь со следующей главой в авиации: НАСА представляет X-59, меняющий представление о сверхзвуковых полетах.

НАСА представило свой самолет X-59 и это событие знаменует собой важную веху в миссии НАСА QUESST, цель которой - сделать коммерческие сверхзвуковые полеты реальностью.

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Главный подрядчик Lockheed Martin Skunk Works, позволит взглянуть на революционную технологию, которая может изменить будущее воздушных путешествий. Со слов разработчиков, X-59 это не просто очередной высокоскоростной самолет, а революция в сверхзвуковом полете. Традиционный сверхзвуковой полет сопровождается неприятным побочным эффектом - пресловутым звуковым бумом. Когда объект преодолевает звуковой барьер, он генерирует ударные волны, которые могут вызвать разрушения на земле. Эти ударные волны, хотя и незаметные для тех, кто находится внутри летящего на скорости самолета, могут повредить строения, напугать животных и вообще создать неудобства для тех, кто находится поблизости. X-59 разработан не для того, чтобы полностью устранить звуковой удар, а для того, чтобы превратить его в более приятный звуковой стук.

Этот похожий на иглу самолет - результат сотрудничества компании Lockheed Martin с НАСА - представляет собой одномоторный реактивный самолет, способный подниматься на высоту 16 тыс., развивая скорость до 1,4 Маха. Его отличает минимальный уровень воспринимаемого шума, который составляет около 75 PLdB (уровень воспринимаемого шума в децибелах) - сравнимый со звуком закрывающейся двери автомобиля.





Первоначально дебют X-59 был запланирован на 2023 год, но возникли задержки, связанные с интеграцией необходимых систем, компьютерными проблемами, структурными испытаниями и наземной оценкой. Эти неудачи, хотя и отодвинули сроки, подчеркивают стремление обеспечить точную настройку возможностей самолета до его первого полета. Изучая звук и стремясь смягчить разрушительное воздействие классического звукового удара, этот экспериментальный самолет стремится переосмыслить сверхзвуковой полет. Задержки, с которыми столкнулся проект X-59, служат свидетельством тщательного процесса тестирования и доработки. Дополнительное время, которое было потрачено на интеграцию систем, компьютерные тонкости, оценку конструкции и наземную экспертизу, подчеркивает приверженность НАСА безопасности и эффективности.

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В то время как X-59 готовится к первому полету, внимание всего авиационного мира приковано к его потенциалу, способному произвести революцию в отрасли. Миссия QUESST направлена на изучение реакции общественности на более тихий сверхзвуковой полет, и речь идет не только о технологическом прогрессе, но и об изменении общественного мнения. В случае успеха испытаний, X-59 может стать катализатором для снятия запрета на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей, открыв эру более доступных и экономичных авиаперелетов.