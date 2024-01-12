Американская компания Ixana разработала метод, благодаря которому персональные гаджеты станут более энергоэффективными.

Технология Wi-R от компании Ixana призвана совершить революцию в области беспроводной связи, снизив потребление энергии и открыв новые возможности в носимых устройствах и умных технологиях.

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Спустя год после того, как компания Ixana впервые поразила мир своей технологией беспроводной связи, она вернулась на сцену CES 2024 не просто для демонстрации, а чтобы отметить значительное достижение, которое способно пересмотреть правила подключения.

Вернитесь на CES 2023, где Ixana впервые представила миру Wi-R, технологию беспроводной связи. Теперь, на выставке CES 2024, компания Ixana не просто демонстрирует свои инновации - ее чествуют за выдающееся достижение, которое изменит ландшафт возможностей подключения.

Ixana представила Wi-R, революционный коммуникационный чип, который обещает изменить технологию носимых устройств. Признанный лауреатом в категории «Компьютерное оборудование и компоненты», Wi-R предназначен для снижения энергопотребления Body Area Network (BAN) в 100 раз по сравнению с традиционными беспроводными технологиями, такими как BLE, WiFi, сотовая связь, Zigbee и z-wave. Чип YR22 Wi-R, обладающий скоростью 4 Мб/с, открывает новые возможности для непрерывного мониторинга состояния здоровья, расширенной реальности и интуитивного взаимодействия человека и компьютера.

Представитель компании также рассказал о безопасности Wi-R, заявив, что сигнал, передаваемый на человеческое тело, меньше, чем при использовании других радиоволн. Технология разработана таким образом, чтобы быть абсолютно безопасной для человека.

Одна из примечательных особенностей Wi-R - возможность распределенных вычислений, позволяющая устройствам на теле эффективно взаимодействовать друг с другом. Эта возможность открывает путь к инновационным приложениям, таким как передача потокового видео через носимые на теле очки.

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Компания Ixana не собирается останавливаться на текущем чипе Wi-R: она уже работает над версией со скоростью передачи данных 20 Мб/с, чтобы удовлетворить более высокие требования к пропускной способности. Компания считает Wi-R революционной силой в сфере носимых технологий, обеспечивающей беспрецедентную эффективность и безопасность. Поскольку Wi-R открывает новую эру в беспроводной связи, компания Ixana является лидером в этой области, расширяя границы возможного в носимых технологиях.