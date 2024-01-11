Проект обеспечит экологически чистой энергией три миллиона американцев, а также обеспечит экономическую активность на $20 млрд.

Расположенная в Нью-Мексико ветроэлектростанция SunZia Wind Power мощностью 3,5 ГВт может стать крупнейшей не только в истории США, но и в Западном полушарии в обозримом будущем. Проект будет работать на ветряных турбинах General Electric мощностью 3,6 МВт.

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По мере того как возобновляемые источники энергии на январь 2024 года выходят на первый план, ветряные и солнечные электростанции строятся по всему миру удивительными темпами. Компания Interesting Engineering сообщала о множестве подобных проектов, реализованных в Китае и Европе. Планы превращаются в реальность, аналогичные проекты формируются в США, но масштаб ветряного проекта SunZia Wind Power делает его уникальным.

Расположенный в округах Линкольн, Торранс и Сан-Мигель в штате Нью-Мексико, проект SunZia Wind Wind Power потребует инвестиций в размере более $5 млрд, что делает его крупнейшим проектом инфраструктуры чистой энергии в истории США.

Станция мощностью 3,5 ГВт будет использовать возобновляемые источники энергии для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в западной части США и поможет поддерживать надежность энергосистемы. После завершения строительства в 2026 году проект обеспечит экологически чистой энергией 3 млн американцев.

Помимо экологически чистой энергии в будущем, проект также обеспечит 2 тыс. рабочих мест в области строительства, 150 постоянных рабочих мест и общий эффект от деятельности, как ожидается, превысит $20 млрд. Неудивительно, что президент Джо Байден назвал этот проект критически важным для развития будущей экономики США и достижения климатических целей.

Можно ожидать, что в рамках масштабного проекта будут установлены самые большие ветряные турбины, доступные на январь 2024 года. В наши дни производители ветряных турбин могут похвастаться мощностью, превышающей 13 МВт.

В отличие от этого, компания Pattern Energy, организатор проекта, объявила, что будет использовать 3,6 МВт 154 турбины General Electric и разместила заказ на 674 таких турбины в последнем квартале 2023 года, говорится в пресс-релизе General Electric. В номенклатуре General Electric для турбин сначала указывается номинальная мощность (3,6), а затем длина ротора в метрах (154).

Увеличение мощности в основном произошло для оффшорных ветряных турбин, которые устанавливаются глубоко в море для использования высокоскоростных ветров. На суше коммерческие установки обычно имеют мощность в диапазоне 3-4 МВт, согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

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General Electric и Pattern Energy провели последние 18 месяцев в совместной работе над оптимизацией планировки участка, чтобы обеспечить максимальную производительность и свести к минимуму ненужные варианты. General Electric использовала процесс производства лопаток с применением искусственного интеллекта для обеспечения высочайшего качества турбинных лопаток.