Неожиданный сигнал, похожий на аврору, был обнаружен на коричневом карлике, расположенном на расстоянии около 47 световых лет от Земли.

Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил возможные авроральные признаки, исходящие от коричневого карлика, известного как W1935. Коричневые карлики - это космические объекты с массой больше, чем у Юпитера, но меньше, чем у звезды. Их часто называют несостоявшимися звездами.

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Инфракрасные измерения телескопа Джеймс Уэбб обнаружили выбросы метана в атмосфере W1935, что указывает на нагрев атмосферы, вызванный авроральными процессами. Интригует то, что W1935 не является горячим объектом, а представляет собой холодное образование без родительской звезды.

Эмиссия метана - распространенная атмосферная характеристика, наблюдаемая на некоторых планетах нашей Солнечной системы, таких как Юпитер и Сатурн. Это явление тесно связано с нагревом верхних слоев атмосферы - процессом, который неразрывно связан с возникновением аврор.

На Юпитере и Сатурне происходят схожие авроральные процессы, связанные с взаимодействием с солнечным ветром. Солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц, испускаемых Солнцем, взаимодействует с магнитными полями, окружающими эти планеты-гиганты, что приводит к возникновению аврор. Хотя солнечный ветер играет важную роль, авроральный вклад Юпитера и Сатурна не ограничивается только этим взаимодействием. Обе планеты также формируют авроры благодаря своим активным лунам. Однако W1935 - необычный случай, поскольку у нее нет ни звезды, ни даже луны.

Для того чтобы глубже понять загадку метанового света, исследователи провели моделирование с помощью компьютерных моделей. Компьютерная модель W1935 показала возникновение явления, известного как температурная инверсия, которая возникает, когда температура воздуха повышается с увеличением высоты. Согласно исследованию, температурные инверсии могут наблюдаться также на Юпитере и Сатурне.

Исследователи отметили, что основные причины стратосферного нагрева на W1935 еще предстоит выявить. Обнаружение присутствия активной луны также может помочь определить источник выбросов метана на этом карликовом теле. Тем не менее, это исследование имеет большое значение, поскольку W1935 является первым авроральным кандидатом за пределами Солнечной системы, демонстрирующим признаки эмиссии метана.

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Результаты исследования будут представлены на 243-м заседании Американского астрономического общества в Новом Орлеане.