Ди Темплтон, ветеран Microsoft с 25-летним стажем, присоединяется к OpenAI в качестве наблюдателя без права голоса, что способствует углублению технологического сотрудничества.

Компания Microsoft извлекла урок из фиаско, постигшего компанию OpenAI, создавшую ChatGPT. В ноябре 2023 года совет директоров ChatGPT уволил генерального директора компании Сэма Альтмана во время видеозвонка. Эта новость шокировала и удивила Microsoft, крупнейшего инвестора ChatGPT, как и всех остальных. Другое дело, что еще два дня корпоративной драмы - и Альтман снова в седле OpenAI.

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Драма с увольнением Сэма Альтмана также показала, как отсутствие человека на борту в компании, в которую Microsoft вложила миллиарды, вредит бизнес-среде структуры. Похоже, что, следуя примеру, руководитель Microsoft Ди Темплтон вошла в совет директоров OpenAI в качестве наблюдателя без права голоса. Согласно отчету издания Bloomberg, Темплтон вошла в совет в рамках более широкой реорганизации совета директоров после кратковременного отстранения от должности гендиректора стартапа Сэма Альтмана. Темплтон была одним из тех, кто рассматривался на роль члена совета директоров.

Согласно профилю Ди Темплтон в соцсети LinkedIn, она проработала в Microsoft более 25 лет и является вице-президентом компании по технологическим и исследовательским партнерствам и операциям. Темплтон пришла в Microsoft в 1998 году, став первой женщиной-техником в новозеландском офисе компании. В своей нынешней должности Темплтон подчиняется главному техническому директору Microsoft и возглавляет группу, управляющую некоторыми техническими партнерствами компании, включая работу с OpenAI.

Сообщается, что она уже начала посещать заседания совета директоров, по словам собеседника, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить частные вопросы. Компании OpenAI и Microsoft на 8 января 2023 года отказались от комментариев.

Альтман ранее говорил, что новый совет будет выбран довольно быстро. Он не уточнил, сколько человек в итоге войдет в группу, но сказал, что она будет значительно расширена по сравнению с нынешней. OpenAI подверглась критике за то, что в первоначальном составе совета не было ни одной женщины.

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Корпорация Microsoft вложила в OpenAI около $13 млрд и интегрировала ее продукты в свой основной бизнес, быстро став лидером в области ИИ среди крупных технологических компаний. Но Microsoft, как и другие инвесторы, была застигнута врасплох решением совета директоров OpenAI сместить Альтмана.