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devchidable
США близки к масштабному антимонопольному иску против производителя iPhone
Министерство юстиции США вплотную приблизилось в своём антимонопольном расследовании в отношении Apple в связи с её действиями по защите доминирования iPhone на рынке смартфонов к предъявлению обвинений.

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Минюст США близок к рассмотрению потенциального антимонопольного иска против Apple, который может поставить под сомнение то, как технологический гигант использовал свою власть над iPhone, чтобы блокировать конкурентов и клиентов.

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Компания Apple столкнулась с антимонопольным иском от Министерства юстиции США. Иск может быть подан уже в первой половине 2024 года, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом.

Министерство юстиции США расследует, как компания Apple использовала свою власть над аппаратным и программным обеспечением, чтобы затруднить клиентам переход на другие устройства, а конкурентам - конкуренцию с ее продуктами и услугами. По данным издания New York Times, расследование на 6 января 2023 года продолжается. Агентство также изучило платежную систему Apple для iPhone, которая не позволяет другим финансовым компаниям предлагать аналогичные функции.

Два человека сообщили New York Times, что антимонопольное подразделение Министерства юстиции США изучает результаты расследования. Чиновники несколько раз встречались с представителями Apple, последний раз в декабре 2023 года, чтобы обсудить это дело. Окончательное решение о том, подавать ли иск или нет, еще не принято, и у компании Apple не было последней возможности представить правительству свои аргументы до подачи иска.

Apple столкнулась с критикой и жалобами со стороны некоторых своих конкурентов и критиков, которые, как сообщается, также общались со следователями. Среди них - Beeper, приложение, которое пыталось интегрировать iMessage в устройства на базе Android, но было заблокировано Apple в 2023 году. Tile, производитель Bluetooth-трекеров, конкурирующих с AirTag от Apple, также встречались с представителями Министерства юстиции США. Сообщается, что ведомство пообщалось с представителями банковских и платежных приложений, которые жаловались на то, что Apple ограничивает функции оплаты по касанию на iPhone.

Meta*, гигант социальных сетей, ранее известный как Facebook*, также, как сообщается, призвал Министерство юстиции США изучить функцию Apple App Tracking Transparency (ATT), которая была запущена в 2021 году и позволяет пользователям ограничить сбор данных рекламодателями. В 2022 году компания Meta заявила, что стоимость ATT может составить $10 млрд в том году.

The New York Times также сообщила, что следователи изучают комиссию Apple за цифровые покупки, сделанные на iPhone, которую в последние годы оспаривают Spotify, Epic Games и Match Group.

Министерство юстиции США и другие стороны уже подавали на Apple в суд из-за ее деловой практики. В 2012 году ведомство обвинило Apple в сговоре с книгоиздателями с целью повышения цен на электронные книги. Компания проиграла дело и выплатила $450 млн. 

В 2020 году компания Epic Games, создатель популярной игры Fortnite, подала в суд на Apple из-за правила App Store, обязывающего разработчиков использовать платежную систему Apple. Федеральный судья постановил, что Apple не обладает монополией в сфере мобильных игр, что нанесло серьезный удар по делу Epic Games.

Потенциальный иск Министерства юстиции США к компании Apple станет самым значительным федеральным антимонопольным делом против технологического гиганта и ознаменует четвертый случай, когда американские регуляторы подают в суд на одну из крупнейших технологических компаний за монополистическое поведение менее чем за пять лет.

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* Признана в России экстремистской организацией; деятельность на территории РФ запрещена.

#apple #сша #iphone #devchidable #технологическая компания #министерство юстиции сша
Источник: 3dnews.ru
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