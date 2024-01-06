В Индии заработал свой проект гигабитного спутникового интернета SpaceFiber.

Индийский национальный центр продвижения и авторизации космической деятельности (IN-SPACe) предоставит Reliance Jio необходимые разрешения, которые помогут компании предложить услуги спутникового интернета в Индии уже в январе 2024 года.

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Телекоммуникационному гиганту под руководством Мукеша Амбани понадобятся эти права и разрешения на доступ к рынку, чтобы запустить свои спутниковые гигабитные оптоволоконные услуги в стране. Reliance Jio продемонстрировала свои спутниковые технологии для услуги SpaceFibre на Индийском мобильном конгрессе 2023. После получения этих разрешений Reliance Jio станет первым в Индии поставщиком услуг спутникового интернета.

Согласно отчету издания The Economic Times, компания Reliance Jio подала все необходимые документы в регулирующий орган космической отрасли IN-SPACe. В отчете также подтверждается, что оператор ожидает получения необходимых разрешений в ближайшее время. Эти разрешения являются обязательными для развертывания глобальной спутниковой пропускной способности в Индии. Однако важно отметить, что процесс получения разрешения IN-SPACe является сложным. Для получения таких разрешений регулятор должен получить множество разрешений на безопасность, а также разрешения от нескольких министерств.

В 2023 году Jio Platforms и люксембургский игрок спутниковой связи SES создали совместное предприятие по предоставлению широкополосной связи через спутники. Со своим спутниковым интернетом Reliance Jio войдет на рынок, где ей придется конкурировать с такими компаниями, как Starlink Илона Маска, Eutelsat OneWeb при поддержке Bharti, Kupier от Amazon и другими крупными мировыми игроками.

Департамент телекоммуникаций (DoT) уже выдал спутниковому подразделению Jio лицензию по глобальной мобильной персональной связи с помощью спутниковых услуг. Однако телекоммуникационный провайдер еще не получил разрешения от IN-SPACe. В на 6 января 2024 года Eutelsat OneWeb является единственным оператором глобальной спутниковой группировки, получившим необходимые разрешения от регулятора.

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Во время демонстрации своих технологий спутникового интернета в 2023 году Reliance Jio смогла подключить четыре удаленных точки по всей стране с помощью своего сервиса SpaceFibre.