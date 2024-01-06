Компания Realme теперь сократило свою деятельность на новые направления, включая ноутбуки.

Компания Realme вышла в сегмент ноутбуков в 2021 году, выпустив свой первый полностью металлический ноутбук - Realme Book Slim. Затем китайский производитель смартфонов расширил линейку ноутбуков, выпустив в 2022 году Realme Book Prime. Однако теперь, похоже, компания прекратила выпуск ноутбуков данной модели.

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Потенциальный покупатель ноутбука Realme связался с компанией, написав сообщение на платформе X о покупке Realme Book. Компания подтвердила покупателю, что сняла с производства Realme Book. Однако позже компания удалила ответ. Но издание Gizomochina поделилась скриншотом переписки.

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Для тех, кто не в курсе, Realme Book Slim и Prime могут похвастаться 14″ 2K-дисплеем, двойными стереодинамиками, HD-веб-камерой и клавиатурой с подсветкой. Модель Book Slim оснащена процессором Intel Core i5 11-го поколения с графическим процессором Iris Xe и предлагает 8 Гб оперативной памяти и 512 Гб хранилища, в то время как максимальная конфигурация Book Prime достигает 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб хранилища. Примечательно, что оба ноутбука Realme Book поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт.