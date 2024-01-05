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devchidable
Экспорт третьей стороной на Украину индийских снарядов подтвержден
Пока Индия сохраняет нейтралитет в украинско-российском конфликте, на поле боя происходит неожиданное развитие событий.

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Индия отказалась принимать чью-либо сторону в специальной военной операции (СВО) России на Украине, но ее боеприпасы попали на поле боя. На Украине появились видеоролики об использовании украинскими войсками артиллерийских боеприпасов индийского производства. Согласно информации, эти снаряды совместимы с самоходными артиллерийскими установками «Краб», поставляемыми Украине Польшей.

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Эта новость появилась в тот момент, когда Запад копается в старых запасах и даже рассматривает возможность восстановления просроченных снарядов, чтобы поставлять Украине не менее 200 тыс. 155-мм снарядов ежемесячно. Однако все это мелочь, поскольку в 2024 году западная инфраструктура по производству боеприпасов будет продолжать расти.

На платформе X появились фотографии и видео, на которых запечатлены 155-мм артиллерийские снаряды, используемые украинскими войсками. Это сообщение вызвало интерес у людей, наблюдающих за ходом боевых действий. Было высказано предположение, что речь идет о снарядах HE ERFB BT, произведенных компанией Munitions India Limited (MIL). MIL - дочернее предприятие Министерства обороны Индии и ведущий производитель широкого спектра боеприпасов, причем не только 155-мм, но и 105-мм и 125-мм. Помимо артиллерии, эта крупная производственная компания выпускает боеприпасы для ряда других военных целей.

Стоит отметить, что Индия не желает поставлять боеприпасы Украине или другим западным странам, чтобы сохранить нейтралитет в СВО между Россией и Украиной. Известно, что покупателями 155-мм снарядов являются Объединенные Арабские Эмираты и Армения. Недавно артиллерийские снаряды приобрела неназванная европейская страна, скорее всего, Польша или Словения.

Другая выдвинутая версия заключается в том, что США получили 155-мм боеприпасы, а затем отправили их на Украину. Это обоснование подтверждается заявлением США от октября 2023 года, в котором подчеркивается намерение увеличить производство 155-мм артиллерийских боеприпасов по всему миру. В эту программу было предложено вложить $1,5 млрд, от чего выиграют Польша, Индия, Канада и США.

Армия США подписала контракты с девятью фирмами в США, Канаде, Индии и Польше на поставку каждого основного компонента, материала или необходимого производственного процесса для поддержания темпов достижения цели - 80 тыс. снарядов в месяц к четвертому кварталу 2025 года. Компания Solar Industries India Ltd была в числе девяти фирм, получивших контракт.

Вариант HE ERFB BB 155-мм артиллерийского снаряда обладает высокой взрывной способностью и дальностью действия чуть более 38 км. Согласно техническим характеристикам, благодаря удобной конструкции снаряд может хорошо работать в диапазоне температур от -20°C до +60°C.

Во время конфликта на Украине одним из самых востребованных артиллерийских снарядов является 155-мм для гаубиц. Хотя Соединенные Штаты уже отправили на Украину более 1,5 млн снарядов, Киеву все еще нужно больше. По сути, 155-мм снаряд - это очень большая пуля (с виду), состоящая из четырех частей: взрывателя, снаряда, метательного вещества и затравки. Диаметр каждого снаряда составляет 155 мм, или 6,1 дм, вес - около 45 кг, а длина - примерно 60 см. Они используются в гаубичных системах, которые представляют собой буксируемые массивные пушки, отличающиеся диапазоном углов, под которыми могут быть установлены их стволы.

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Гаубицы на начало 2024 года очень востребованы наземными войсками для уничтожения вражеских целей с безопасного расстояния, поскольку они могут поражать цели на расстоянии до 24-32 км, в зависимости от типа боеприпасов и механизма стрельбы. Противник не получает особого предупреждения о готовящемся обстреле. Со слов депутата Верховной Рады Украины Александра Устинова, Украина ежедневно использует от 6 тыс. до 8 тыс. 155-мм снарядов.

#россия #украина #сво #индия #devchidable #специальная военная операция #экспорт #снаряды #артиллерийские боеприпасы #he erfb bb
Источник: x.com
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