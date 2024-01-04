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devchidable
U&i выпускает четыре новые портативные колонки
В линейку портативных колонок U&i входят 4 модели

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Компания U&i расширила свою линейку аудиотехники, выпустив четыре новых доступных беспроводных колонки. Все четыре колонки имеют доступную цену, и компания утверждает, что их можно использовать для личных развлечений, небольших встреч или в дороге. Колонки также оснащены функцией караоке.

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Колонки серий Budget 16, Budget 14, Budget 12 и Budget 11 доступны на рынке по цене 3 тыс. руб., 2,2 тыс. руб., 1,3 тыс. руб. и 2,7 тыс. руб. и могут быть приобретены в магазинах U&i и других ведущих розничных магазинах.

Характеристики Budget 16:

  • Поставляется с двумя 4-дюймовыми динамиками для высококачественного воспроизведения звука;
  • Аккумулятор емкостью 2400 мАч обеспечивает до 6 часов работы;
  • Возможность подключения по Bluetooth  с динамиком мощностью 25 Вт для беспроводной передачи потокового аудио;
  • Возможность караоке, включая проводной микрофон для проведения и исполнения песен;
  • Стильный дизайн в виде башни с легкодоступными регуляторами воспроизведения и      громкости;
  • Разнообразные возможности воспроизведения, включая FM-радиотюнер, USB-порт, слот microSD и порт Aux-in.

Характеристики Budget 14:

  • Портативный дизайн в виде компактной караоке-колонки с микрофоном для использования в     дороге;
  • Встроенный микрофон позволяет пользователям петь и записывать музыку с эффектом     реверберации;
  • Возможности подключения включают USB-порт, слот для TF-карт и порт Aux для универсального     воспроизведения музыки;
  • Встроенный FM-радиотюнер для настройки на любимые радиостанции.
  • Порт Aux позволяет слушать музыку через наушники;
  • Аккумулятор емкостью 1200 мАч для длительного использования.

Характеристики Budget 12:

  • Портативный и компактный дизайн в виде малогабаритной Bluetooth-колонки для легкой     переноски;
  • Система светодиодной подсветки обеспечивает дополнительную визуальную привлекательность     во время прослушивания;
  • Аккумулятор емкостью 1200 мАч обеспечивает до 5 часов работы;
  • 52-миллиметровый 5-ваттный динамик обеспечивает чистое звучание;
  • Несколько вариантов подключения, включая USB и слоты для карт TF/microSD для     воспроизведения музыки;
  • Встроенный FM-тюнер для прослушивания радиостанций в дороге.

Характеристики Budget 11:

  • Саундбар с классическим дизайном Bluetooth для элегантного внешнего вида;
  • Высокая мощность с динамиком 16 Вт для мощного и захватывающего звучания;
  • Увеличенное время воспроизведения благодаря долговечному аккумулятору, обеспечивающему     до 19 часов работы;
  • Функция TWS с поддержкой True Wireless Stereo для полного погружения в мир звука с     другой колонкой;
  • Несколько входов, включая порт USB, слот для карт памяти TF и порт Aux-in для универсального    подключения;
  • Возможность подключения Bluetooth для беспроводной передачи потокового аудио;
  • Удобные элементы управления на верхней панели для воспроизведения музыки и регулировки громкости.

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Источник: gizmochina.com
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