В линейку портативных колонок U&i входят 4 модели

Компания U&i расширила свою линейку аудиотехники, выпустив четыре новых доступных беспроводных колонки. Все четыре колонки имеют доступную цену, и компания утверждает, что их можно использовать для личных развлечений, небольших встреч или в дороге. Колонки также оснащены функцией караоке.

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Колонки серий Budget 16, Budget 14, Budget 12 и Budget 11 доступны на рынке по цене 3 тыс. руб., 2,2 тыс. руб., 1,3 тыс. руб. и 2,7 тыс. руб. и могут быть приобретены в магазинах U&i и других ведущих розничных магазинах.

Характеристики Budget 16:

Поставляется с двумя 4-дюймовыми динамиками для высококачественного воспроизведения звука;

Аккумулятор емкостью 2400 мАч обеспечивает до 6 часов работы;

Возможность подключения по Bluetooth с динамиком мощностью 25 Вт для беспроводной передачи потокового аудио;

Возможность караоке, включая проводной микрофон для проведения и исполнения песен;

Стильный дизайн в виде башни с легкодоступными регуляторами воспроизведения и громкости;

Разнообразные возможности воспроизведения, включая FM-радиотюнер, USB-порт, слот microSD и порт Aux-in.

Характеристики Budget 14:

Портативный дизайн в виде компактной караоке-колонки с микрофоном для использования в дороге;

Встроенный микрофон позволяет пользователям петь и записывать музыку с эффектом реверберации;

Возможности подключения включают USB-порт, слот для TF-карт и порт Aux для универсального воспроизведения музыки;

Встроенный FM-радиотюнер для настройки на любимые радиостанции.

Порт Aux позволяет слушать музыку через наушники;

Аккумулятор емкостью 1200 мАч для длительного использования.

Характеристики Budget 12:

Портативный и компактный дизайн в виде малогабаритной Bluetooth-колонки для легкой переноски;

Система светодиодной подсветки обеспечивает дополнительную визуальную привлекательность во время прослушивания;

Аккумулятор емкостью 1200 мАч обеспечивает до 5 часов работы;

52-миллиметровый 5-ваттный динамик обеспечивает чистое звучание;

Несколько вариантов подключения, включая USB и слоты для карт TF/microSD для воспроизведения музыки;

Встроенный FM-тюнер для прослушивания радиостанций в дороге.

Характеристики Budget 11:

Саундбар с классическим дизайном Bluetooth для элегантного внешнего вида;

Высокая мощность с динамиком 16 Вт для мощного и захватывающего звучания;

Увеличенное время воспроизведения благодаря долговечному аккумулятору, обеспечивающему до 19 часов работы;

Функция TWS с поддержкой True Wireless Stereo для полного погружения в мир звука с другой колонкой;

Несколько входов, включая порт USB, слот для карт памяти TF и порт Aux-in для универсального подключения;

Возможность подключения Bluetooth для беспроводной передачи потокового аудио;

Удобные элементы управления на верхней панели для воспроизведения музыки и регулировки громкости.

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