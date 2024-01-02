Смартфоны Samsung Galaxy A15 5G и Galaxy A25 5G теперь доступны для покупки.

Недавно компания Samsung выпустила смартфоны Galaxy A25 и Galaxy A15. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 14 и оснащены 6,5″ AMOLED-дисплеем.

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Samsung Galaxy A25 представлен в двух вариантах — 8 Гб+128 Гб и 8 Гб+256 Гб по цене 30 тыс. руб. и 33 тыс. руб. соответственно. Смартфон можно приобрести в синем, желтом и сине-черном цветовых вариантах.

С другой стороны, Samsung Galaxy A15 5G поставляется в двух вариантах — 8 Гб+128 Гб и 8 Гб+256 Гб. Стоимость варианта на 128 Гб составляет 22 тыс. руб., в то время как версия на 256 Гб стоит 25 тыс. руб. Смартфон выпускается в трех цветовых вариантах — синем, светло-синем и сине-черном.

Samsung Galaxy A25 5G оснащен 6,5″ FHD+ Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080x2340 пикселей. Этот яркий дисплей может похвастаться частотой обновления 120 Гц и включает в себя функцию Vision Booster для улучшения визуального восприятия. Работающий на энергоэффективном восьмиядерном чипсете Exynos 1280 в сочетании с 8 Гб оперативной памяти, этот смартфон среднего класса обеспечивает плавную работу пользователя. Он поставляется с большим объемом памяти, обеспечивая 128 Гб внутреннего пространства.

Работающий под управлением операционной системы Android 14, Galaxy A25 5G уделяет приоритетное внимание безопасности благодаря функции защиты Knox. Смартфон оснащен надежным аккумулятором емкостью 5 тыс. мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 25 Вт для быстрого включения. Что касается камеры, то смартфон имеет универсальную тройную камеру на задней панели, включающей 50 Мп основной сенсор, 8 Мп сверхширокоугольный объектив и 2 Мп макросъемку. На передней панели находится 13 Мп селфи-камера для съемки автопортретов.

Смартфон Samsung Galaxy A15 5G работает на восьмиядерном чипсете MediaTek Dimensity 6100+, дополненном 8 Гб оперативной памяти. Этот смартфон с поддержкой 5G предлагает два варианта хранения данных: 128 Гб и 256 Гб, и поддерживает карты памяти microSD.

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Galaxy A15 5G оснащен 6,5″ FHD+ дисплеем с разрешением 1080x2340 пикселей и гладкой задней панелью с дымчатым покрытием. У дисплея частота обновления 90 Гц и может достигать пиковой яркости до 800 нит. Для обеспечения безопасности смартфон оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев и работает под управлением операционной системы Android 14. Набор камер включает в себя тройную 50 Мп систему с VDIS для стабильности видео. Она включает в себя сверхширокоугольный объектив 5 Мп и макросъемку 2 Мп. Кроме того, пользователи могут снимать селфи с помощью 13 Мп фронтальной камеры. Питает устройство аккумулятор емкостью 5 тыс. мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки 25 Вт.