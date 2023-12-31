Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн использовал Google Bard для цитирования выдуманных судебных дел, которые в итоге попали в федеральный суд

Издание New York Times сообщила, что Коэн признал в нераспечатанных судебных документах, что он передал документы, ссылающиеся на фиктивные дела, своему адвокату, который затем передал их федеральному судье. Как сообщается, Коэн написал в заявлении под присягой, что не следил за новыми тенденциями в области юридических технологий.

реклама

Юридическая команда Коэна подала документы в рамках ходатайства о досрочном прекращении судебного надзора за его делом о финансировании избирательной кампании 2018 года, за которое он отбыл три года в тюрьме. После того как адвокат Коэна представил документы в федеральный суд, судья федерального окружного суда Джесси Фурман сказал, что у него возникли проблемы с поиском трех решений, на которые ссылался Шварц.

По словам Коэна, он не знал, что ИИ-бот был генеративным текстовым сервисом. Коэн предполагал, что сервис Bard от Google выдает лишь реальные цитаты и описания.

На конец 2023 года этот промах может иметь глубокие последствия для важнейшего дела с потенциальными политическими последствиями. Коэн, как ожидается, станет главным свидетелем в уголовном деле против Дональда Трампа за предполагаемую фальсификацию деловой документации.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Майкл Коэн присоединился к компании адвоката ChatGPT Стивена Шварца, который в начале 2023 года привел выдуманные дела (созданные с помощью чат-бота OpenAI) в гражданском деле. К нему, как утверждается, присоединился адвокат рэпера Fugees Прас Мишель. В октябре артист обвинил своего адвоката в использовании программы искусственного интеллекта, в которой он, возможно, имеет финансовую долю, для подготовки заключительных аргументов в суде.