Wells Fargo Bank of America и подразделение Vernova компании General Electric приняли участие в финансировании строительства проектов SunZia Transmission и SunZia Wind компании Pattern Energy в Нью-Мексико на сумму $11 млрд.

Компания Pattern Energy привлекает рекордное финансирование в размере $11 млрд США для крупнейшего в стране проекта в области чистой энергетики SunZia, что способствует развитию инфраструктуры возобновляемых источников энергии в беспрецедентных масштабах. Исторический шаг для сектора возобновляемой энергетики.

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Компания Pattern Energy, один из ведущих игроков, успешно закрыла сделку по финансированию проекта ветряной электростанции SunZia и проекта по передаче электроэнергии SunZia на сумму $11 млрд без права регресса. Эта инициатива, которую называют крупнейшим инфраструктурным проектом в области чистой энергии в истории США, обеспечит экологически чистой энергией около трех миллионов американцев и принесет более $20 млрд ожидаемого экономического эффекта.

SunZia Transmission - 885-километровая ± 525 кВ высоковольтная линия электропередачи постоянного тока (HVDC) - является важнейшим компонентом этого новаторского проекта. Она соединит центральную часть Нью-Мексико с южно-центральной частью Аризоны и сможет обеспечить передачу 3 тыс. МВт чистой, надежной и доступной электроэнергией через западные штаты.

Структура финансирования этого грандиозного проекта включает в себя интегрированный кредит на строительство, аккредитив, две отдельные срочные кредитные линии, аккредитив на этапе эксплуатации, инновационную срочную кредитную линию для налогового капитала и кредитную линию для холдинговой компании. Консорциум крупнейших финансовых учреждений, включая BNP Paribas, Credit Agricole, Wells Fargo Securities и другие, выступил в качестве первоначальных координационных ведущих организаторов и совместных букраннеров, что свидетельствует о широкой поддержке данного проекта со стороны отрасли. Banco Santander и Santander Bank предоставили срочный кредит на сумму $2,25 млрд, монетизировав налоговые льготы проекта и подчеркнув разнообразие финансовых инструментов, привлеченных для этого проекта.

SunZia Wind, ветряная электростанция мощностью 3,5 тыс. МВт, является ключевым элементом этого проекта и на 29 декабря 2023 года крупнейшим ветряным проектом в Западном полушарии. Строительство ведется на территории округов Торранс, Линкольн и Сан-Мигель в Нью-Мексико, и на этапе строительства в проекте будет задействовано более 2 тыс. рабочих.

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Проект SunZia является свидетельством способности сектора возобновляемой энергетики обеспечивать значительное финансирование и реализовывать сложные, масштабные проекты. Уже на конец декабря 2023 года, когда строительство идет полным ходом, SunZia призван сыграть ключевую роль в продвижении энергетического перехода в мире. Проект должен послужить примером для амбициозных инициатив в области чистой энергетики во всем мире.