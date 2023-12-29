Запланированные полеты являются частью учений по обеспечению безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям, которые проводятся с 1970-х годов.

Двухмоторный вертолет Bell 412, пролетающий на низкой высоте над Лас-Вегасом начиная с 29 по 31 декабря 2023 года, не должен вызывать тревогу, говорится в пресс-релизе Национального управления ядерной безопасности США (NNSA). В управлении добавили, что это часть подготовки к празднованию Нового года 2024 года в Лас-Вегасе.

реклама

Низко летящий вертолет над населенным пунктом часто вызывает недоумение. Он не только раздражает домашних животных, но и создает шум от лопастей, что не может не беспокоить людей. Нередко люди звонят в местное отделение Федерального управления гражданской авиации (FAA), обеспокоенные низколетящим вертолетом.

Хотя сейчас это может показаться людям чем-то новым, агентство проводит такие полеты с 1970-х годов. Можно задаться вопросом, почему агентству по ядерной безопасности поручили охрану города перед новогодним праздником. До сих пор остается неизвестным тот факт, что крупные города США находятся под угрозой ядерной атаки уже более 50 лет. Большинство из этих угроз даже не попадали в новости. Только когда историк разведки Джеффри Ричелсон выпустил в 2009 году свою книгу Defusing Armageddon, у некоторых людей появилась общая картина.

Некоторые из этих угроз были мистификацией, исходящей от 14-летних детей, которые предупреждали, что взорвут такой город, как Орландо, если не получат $1 млн. Однако к другим угрозам нельзя было относиться легкомысленно, поскольку они последовали за инцидентами с кражей ядерных материалов из лабораторий США. Именно поэтому при NNSA была создана Группа поддержки ядерных аварий (NEST), которая и на 2023 год защищает американские города.

NEST использует низколетящие вертолеты для определения радиационного фона в районе, что может помочь следователям найти признаки аномальной радиации в случае, если террористической организации все же удастся создать грязную ядерную бомбу. Это взрывное устройство, созданное для рассеивания радиоактивного материала в твердом, жидком или газообразном виде над локализованной территорией. Для определения радиационного фона члены NEST используют вертолет Bell 412, оснащенный технологией радиационного зондирования. Летая на высоте 45 м и выше, вертолет будет пролетать над районом по сетке в светлое время суток.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Учения займут не более двух часов, говорится в пресс-релизе. Во время учений вертолет будет проноситься мимо полосы Лас-Вегаса со скоростью 128 км в час. Исследование является частью мероприятий по обеспечению безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям и не должно рассматриваться как реакция на угрозу, полученную для данного района. Публичное объявление призвано проинформировать жителей и гостей города об учениях и не вызывать тревоги.