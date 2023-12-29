Познакомьтесь с характеристиками B2 от Unitree - самого быстрого и универсального промышленного четвероногого робота на рынке, предназначенного для повышения эффективности в различных отраслях промышленности.

В сфере промышленной робототехники компания Unitree представила свое последнее изобретение - четвероногого робота B2. Опираясь на успех своего предшественника B1, это передовое творение обещает совершить революцию в различных отраслях благодаря своим беспрецедентным возможностям.

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Робот B2 не только без труда преодолевает труднопроходимые ландшафты, но и выполняет задачи с беспрецедентной скоростью. С поразительной скоростью 6 м в секунду он претендует на звание самого быстрого четвероногого робота промышленного класса. На этом его ловкость не заканчивается: он может прыгать по горизонтали на высоту до 1,6 м и преодолевать препятствия высотой 40 см, демонстрируя исключительную мобильность и маневренность.

Что действительно отличает B2, так это его повышенная грузоподъемность. В отличие от модели B1, которая могла переносить до 20 кг, B2 удваивает этот показатель и может похвастаться внушительной грузоподъемностью в 40 кг при ходьбе. Еще более удивительно то, что он может выдерживать максимальную нагрузку 120 кг в положении стоя, что свидетельствует о его прочности и полезности в различных отраслях.

B2 отличается не только прочностью, но и выносливостью. Благодаря надежному литиевому аккумулятору емкостью 45 Ач/2250 Втч, способному работать более пяти часов на одной зарядке, это механическое чудо может непрерывно работать без нагрузки в течение длительного времени. Даже с грузом в 20 кг B2 может идти более четырех часов, преодолевая более 15 км, демонстрируя свою надежность для задач, требующих длительной работы.

Но дело не только в мускулах, ведь интеллект B2 проявляется в его возможностях восприятия. Помимо физической мощи, козырем робота-собаки являются его возможности восприятия. Благодаря набору датчиков, от оптических камер высокой четкости до оборудования для определения глубины, он тонко интерпретирует и ориентируется в сложных ландшафтах. Такая адаптивность делает его универсальным союзником в отраслях, где динамичные условия создают проблемы, например, при проведении инспекций или навигации по опасным зонам во время спасательных операций.

Оснащенный рядом датчиков на декабрь 2023 года, включая оптические HD-камеры, камеры, определяющие глубину, и модуль LiDAR, он точно ориентируется в окружающей обстановке, обеспечивая безопасную и эффективную работу в различных условиях.





Видение компании Unitree в отношении B2 распространяется на различные отрасли. В промышленной автоматизации робот может оптимизировать процессы, повышая эффективность и точность. В энергетической инспекции его маневренность и способность к восприятию обеспечивают тщательный осмотр даже в сложных условиях. При проведении аварийно-спасательных работ его скорость и грузоподъемность делают его неоценимым помощником. Кроме того, в образовательных и исследовательских учреждениях его возможности служат отличной платформой для инноваций и обучения.

Четырехногий робот B2, сочетающий в себе скорость, силу, выносливость и адаптивность, знаменует собой значительный скачок вперед в мире промышленной робототехники. По мере того как робот-собака будет внедряться в различные отрасли, его влияние способно изменить ландшафт автоматизированных операций и технологических достижений.