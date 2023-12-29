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Новый турецкий ударный беспилотник ANKA-3 совершил первый полет
ANKA-3 имеет малозаметные характеристики, такие как форма летающего крыла, внутренние отсеки для оружия и возможное малозаметное выхлопное сопло в будущем.

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Турция совершила выдающийся подвиг в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), успешно проведя первый полет своего стелс-беспилотника. ANKA-3 MIUS, что расшифровывается как National Unmanned Combat Aerial Vehicle System, - это проект турецкой компании Turkish Aircraft Industries (TAI), целью которого является создание универсальной и живучей платформы для выполнения различных боевых задач.

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ANKA-3 совершил свой первый полет, о котором было сообщено на платформе X, и находился в воздухе в течение одного часа и 10 мин. БПЛА поднялся на высоту 2,5 тыс. км и развил скорость 277 км/ч. Беспилотник оснащен турбовентиляторным двигателем и имеет размах крыльев 20 метров.

БПЛА имеет малозаметные характеристики, такие как форма летающего крыла, внутренние отсеки для оружия и возможное малозаметное выхлопное сопло в будущем. БПЛА может нести различное вооружение, включая бомбу весом в 250 кг Mk 82 американского производства и бомбу малого диаметра, а также противоракету SOM-J турецкого производства. Беспилотник имеет шесть внешних и два внутренних отсека, общая грузоподъемность составляет 2 тыс. кг.

Беспилотник также является частью амбициозного плана Турции по созданию стелс-истребителя TF-X, полеты которого ожидаются в ближайшее время. ANKA-3 и TF-X могут работать в одной команде, при этом БПЛА будет выступать в качестве верного ведомого или приманки для пилотируемого самолета. ANKA-3 может выполнять такие задачи, как нанесение ударов, наблюдение, ведение радиоэлектронной борьбы, подавление и уничтожение средств ПВО противника.


ANKA-3 является значительным достижением для Турции и потенциальным изменением будущего воздушной войны. Беспилотник также может привлечь экспортных покупателей, которым нужен скрытный и способный БПЛА.

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Турция на декабрь 2023 года не единственная страна, которая занимается разработкой летающих беспилотников. У Китая есть несколько моделей, таких как GJ-11 Sharp Sword, а у России - БПЛА «Охотник-Б». Эти беспилотники также прошли летные испытания и, вероятно, скоро поступят на вооружение. Однако у Соединенных Штатов нет подобной программы, по крайней мере, о ней не сообщается.

#технологии #бпла #турция #военные технлогии #anka-3 #беспилотный летательный аппарат #турецкий ударный беспилотник
Источник: thedrive.com
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