По мере приближения долгожданного дебюта предстоящего флагмана серии Galaxy Samsung S24, утечки и слухи появляются все чаще.

Компания Samsung собирается представить телефоны серии Galaxy S24 в 2024 году на мероприятии Galaxy Unpacked. Ожидается, что в линейку войдут три варианта - Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. В преддверии официального анонса в сети появились европейские цены на все три телефона.

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GalaxyClub сообщил, что Samsung, как ожидается, назначит цену на серию Galaxy S24 аналогично серии Galaxy S23. Однако в отчете упоминается, что стоимость Galaxy S24 Ultra может незначительно вырасти по сравнению с Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S24 с 128 Гб памяти будет стоить €899 (90 тыс. руб.), а вариант с 256 Гб - €959 (96 тыс. руб.);

Модель Gaalxy S24+, предположительно, будет стоить €1149 (115 тыс. руб.), а вариант с 512 Гб - €1269 (127 тыс. руб.);

Galaxy S24 Ultra, цена с 512 Гб составит €1569 (156 тыс. руб.).

Предполагается, что он будет оснащен аккумулятором емкостью 4 тыс. мАч, который заряжается до 50% за 30 мин.

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