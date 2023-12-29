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devchidable
Доступный телефон Nothing Phone будет запущен в 2024 году
Хотя многие поклонники Android сейчас сосредоточены на предстоящей серии Samsung Galaxy S24, еще одно устройство, вероятно, получит дату запуска в начале нового года. Речь идет о Nothing Phone 2a.

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До сих пор в портфолио Nothing были только смартфоны, и компания планирует расширить линейку, выпустив доступную версию Phone (2). Предполагается, что телефон будет называться Phone (2a) и станет уменьшенной версией Phone (2), который был выпущен в начале 2023 года.

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В преддверии презентации, которая, как ожидается, состоится на выставке MWC 2025, в сети появилось несколько утечек и слухов о смартфоне, раскрывающих ключевые детали предстоящего смартфона Nothing.

Phone (2a), как ожидается, будет оснащен 6,7″ OLED-дисплеем производства китайских компаний Visionox и BOE с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Сзади устройство будет оснащено двойной камерой с 50 Мп основным датчиком, идентифицированным как S5KGN9, и дополнительным датчиком Samsung. На передней панели можно ожидать 32 Мп камеру для селфи.

Просочившиеся рендеры изображений указывают на горизонтальное расположение задних камер. Предполагаемые обои, включая Ruxe, Nexul, Azunim White, Orbique, Rubrane Black, Ambra и Virmar, намекают на возможности эстетической настройки устройства.

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Под капотом Phone (2a), по слухам, окажется чипсет MediaTek Dimensity 7200 в сочетании с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенного хранилища. Устройство работает под управлением операционной системы Nothing OS 2.5 на базе Android 14 и обещает беспроблемный и современный пользовательский опыт. Кроме того, есть предположения, что на задней панели появится слегка переработанный интерфейс Glyph. С ожидаемой ценой около 40 тыс. руб. Phone (2a) позиционируется как привлекательный вариант на рынке смартфонов среднего класса, сочетающий в себе производительность, эстетику и доступность.

#смартфон #android #devchidable #nothing phone #средства связи #nothing phone 2 #nothing phone 2a
Источник: digitaltrends.com
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