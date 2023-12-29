Новая версия WebOS будет включать возможность создания профилей пользователей, чтобы каждый член дома мог иметь рекомендации и приложения по своему вкусу при управлении телевизором.

Когда речь идет о потребительской электронике, программное обеспечение так же важно, как и аппаратное. Обновления могут повысить производительность устройства в течение длительного времени после его выпуска, добавить новые функции, устранить проблемы и, что самое важное, повысить безопасность. Хотя пользователи часто обсуждают обновления программного обеспечения применительно к смартфонам, они не менее важны и для других умных технологий в жизни. Компания LG, понимая эту важность, пообещала пять лет обновлений для телевизоров с WebOS.

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Широкое распространение платформ цифрового контента, таких как YouTube и Netflix, дало пользователям свободу смотреть то, что они хотят и когда хотят. Эта тенденция также способствовала росту популярности умных телевизоров. На 29 декабря 2023 года у многих из людей дома есть современные умные телевизоры или технологии вроде Xiaomi TV Stick, которые позволяют усовершенствовать старые телевизоры. Однако в этой ситуации возникают и некоторые проблемы.

Добавление еще одного умного устройства к уже имеющимся означает пополнение списка продуктов, которые могут беспокоить юзеров в плане обновлений. Учитывая, что даже телефоны на базе Android в последнее время решают проблемы в этом плане, можно представить, как обстоят дела с другой техникой. К счастью, компания LG обещая пять лет обновлений для телевизоров WebOS, намерена изменить этот сценарий.

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Компания, объявившая о выпуске телевизоров модели 2024, пообещала пять лет обновлений для webOS. Однако это обновление будет распространяться только на смарт-телевизоры LG, выпущенные в 2024 году и позже. Следовательно, производители телевизоров с WebOS от других компаний по-прежнему будут отвечать за свои собственные обновления.