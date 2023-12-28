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devchidable
В Китае раскопали дворец возрастом 4 000 лет
Ознакомьтесь с находками, которые дают представление о планировке города, дворцовых сооружениях и ранних сельскохозяйственных практиках.

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Недавние археологические раскопки в центральной китайской провинции Хэнань позволили обнаружить остатки дворца возрастом 4 тыс. лет и зернохранилища, обогатив представление о древней династии Ся. Ознакомьтесь с открытиями, сделанными в храме Чжуцю и древнем городе Синьми, обнесенном стеной, где можно увидеть чудеса архитектуры и ранние сельскохозяйственные практики, которые переосмысливают исторические повествования.

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Сердце провинции Хэнань в Китае, стало свидетелем археологического открытия огромного значения. В результате тщательных раскопок в храме Чжуцю и древнем городе Синьми, обнесенном стеной, были обнаружены следы древней цивилизации, которая, как считается, принадлежала династии Ся и переписывала повествования об ушедших эпохах.

В древнем окруженном стеной городе, расположенном на восточном берегу реки Чжэньшуй, археологи раскопали свидетельство архитектурного величия - трамбованное земляное основание размером 60 м на 30 м, которое, как считается, было краеугольным камнем древнего дворцового комплекса города. Эта находка площадью 1,8 тыс. кв. м. возвышается в центре, окруженная террасами, клуатрами и центральным двором, открывая взгляду роскошь ушедшей эпохи.

Рядом с этой монументальной находкой находятся остатки взаимосвязанного кластера зданий, что еще больше объясняет понимание того, что дворец был построен в четырехугольном стиле. По мере того как эти находки будут разгадываться, они обещают раскрыть нерассказанные истории о древнем градостроительстве и эволюции царских жилищ Ся.

Одновременно в храме Чжуцю отголоски истории доносятся до человечества благодаря раскопкам более 100 реликвий. Среди этих сокровищ - остатки круглых зданий для хранения зерна, напоминающих амбары времен династии Ся. Возглавляющий группу раскопок археолог Фан Лисиа, подчеркивает важность этих находок для раскрытия тонкостей сухого земледелия, методов хранения зерна и исторической эволюции амбарной архитектуры в древнем Северном Китае.

По словам Фан Лисиа, находки в этих местах открывают чудеса архитектуры и бросают вызов историческим повествованиям. Существование династии Ся, о котором часто спорят как о мифологическом, подвергается тщательному изучению на фоне этих материальных остатков. Загадочная родословная династии, оспариваемая как порождение мифа, противопоставляется найденным материальным свидетельствам - парадокс, который интригует как ученых, так и энтузиастов.

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По мере того как прошлое раскрывает свои тайны, каждая реликвия и сооружение открывают кусочек головоломки, пересматривая наше представление о древних цивилизациях на 2023 год и переоценивая историческую достоверность. Откровения этих археологических чудес готовы переписать летопись династии Ся и предложить глубокое понимание гобелена человеческой истории.

#китай #devchidable #история #археология #китайская народная республика #раскопки #археологические объекты #дворец #древний китай
Источник: commons.wikimedia.org
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