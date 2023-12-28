Ученые прокладывают путь к новым кулинарным рубежам. Исследование было опубликовано в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Ученые создали так называемый «электронный язык» (E-tongue), который действует подобно человеческим языкам, обладающим чувством вкуса. Этот язык может определить четыре вкуса - соленость, кислинку, терпкость и сладость - всего в крошечном кусочке пищи, а для понимания вкуса использует технологию глубокого обучения. Он даже хорошо работает с различными сортами вин.

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«Электронный язык» - это инструмент, который можно использовать в различных отраслях, таких как производство продуктов питания, напитков, косметики и медицины, объясняют исследователи в пресс-релизе Института науки и технологий Тэгу Кенбук (DGIST).

«Новая технология, разработанная в этом исследовании, представляет собой систему электронного языка, которая объединяет датчики и глубокое обучение и измеряет сложные вкусовые ощущения. Это технология с датчиками и глубоким обучением, которая может количественно оценить вкус, что было сложно в прошлом», - сказал профессор с кафедры робототехники, механической и электронной инженерии DGIST Кюн-Ин Чанг.

Исследовательские группы изобрели четыре датчика, каждый из которых предназначен для определения определенного вкуса (например, солености, сладости и т.д.). Они также придумали крошечную структуру для этих датчиков, размером всего в несколько мм, чтобы они могли надежно и стабильно измерять вкусы.

Однако здесь есть две большие проблемы. Во-первых, устройству сложно определить реальный вкус, поскольку различные ароматы могут взаимодействовать между собой сложным образом. Во-вторых, он должен быть надежным, особенно когда ситуация сильно меняется.

Исследование в 2023 году показало, что вкус устройства совпадает с тем, что люди говорят в интернете, хотя некоторые расхождения все же есть. Чтобы уменьшить наблюдаемые несоответствия, была создана новая система для искусственного электронного языка. В этой системе используется классификатор на основе прототипов с мягким голосованием. По сути, это умный способ заставить электронный язык работать лучше и выдавать более точные результаты, учитывая различные факторы.

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В итоге новый и усовершенствованный электронный язык стал действительно хорошо различать шесть разных вин, даже если некоторые данные были не идеальны. Кроме того, с его помощью можно было предлагать вина, которые могут понравиться людям, основываясь на их вкусовых предпочтениях.