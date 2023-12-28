Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
«Электронный язык» научили распознавать вкус продуктов
Ученые прокладывают путь к новым кулинарным рубежам. Исследование было опубликовано в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

реклама

Ученые создали так называемый «электронный язык» (E-tongue), который действует подобно человеческим языкам, обладающим чувством вкуса. Этот язык может определить четыре вкуса - соленость, кислинку, терпкость и сладость - всего в крошечном кусочке пищи, а для понимания вкуса использует технологию глубокого обучения. Он даже хорошо работает с различными сортами вин.

реклама

«Электронный язык» - это инструмент, который можно использовать в различных отраслях, таких как производство продуктов питания, напитков, косметики и медицины, объясняют исследователи в пресс-релизе Института науки и технологий Тэгу Кенбук (DGIST).

«Новая технология, разработанная в этом исследовании, представляет собой систему электронного языка, которая объединяет датчики и глубокое обучение и измеряет сложные вкусовые ощущения. Это технология с датчиками и глубоким обучением, которая может количественно оценить вкус, что было сложно в прошлом», - сказал профессор с кафедры робототехники, механической и электронной инженерии DGIST Кюн-Ин Чанг.

Исследовательские группы изобрели четыре датчика, каждый из которых предназначен для определения определенного вкуса (например, солености, сладости и т.д.). Они также придумали крошечную структуру для этих датчиков, размером всего в несколько мм, чтобы они могли надежно и стабильно измерять вкусы.

Однако здесь есть две большие проблемы. Во-первых, устройству сложно определить реальный вкус, поскольку различные ароматы могут взаимодействовать между собой сложным образом. Во-вторых, он должен быть надежным, особенно когда ситуация сильно меняется.

Исследование в 2023 году показало, что вкус устройства совпадает с тем, что люди говорят в интернете, хотя некоторые расхождения все же есть. Чтобы уменьшить наблюдаемые несоответствия, была создана новая система для искусственного электронного языка. В этой системе используется классификатор на основе прототипов с мягким голосованием. По сути, это умный способ заставить электронный язык работать лучше и выдавать более точные результаты, учитывая различные факторы.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В итоге новый и усовершенствованный электронный язык стал действительно хорошо различать шесть разных вин, даже если некоторые данные были не идеальны. Кроме того, с его помощью можно было предлагать вина, которые могут понравиться людям, основываясь на их вкусовых предпочтениях.

#технологии #робототехника #devchidable #исследование #e-tongue #вкус продуктов #инженериия #института науки и технологий тэгу кенбук #«электронный язык»
Источник: pubs.acs.org
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Украина установила на свои танки российскую динамическую броню для противодействия российским ПТУР
У первого электромобиля Xiaomi лучше технологии, чем Tesla
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
6
Россия начинает мегапроект по модернизации торгового флота
3
Председатель совета директоров TSMC уволен в связи с провалом проекта фабрики Fab 21 в Аризоне
5
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
1
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
2
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
9
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
5
Специализирующаяся на кибербезопасности McAfee рекомендует удалить эти приложения со своих телефонов
1
Поставляемые в следующем году Су-57 будут оснащены двигателями второго этапа
+
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Новый электрический внедорожник Huawei Aito M9 приносит много дисплеев и проекторы
1
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
1
Появилась информация о ценах на семейство Samsung Galaxy S24
+
К концу 2024 года США планируют взять на вооружение сразу 3 новые боевые машины
+
Ключевые различия между двумя приложениями ChatGPT и Microsoft Copilot
1
Масштабный проект расширения судоходства на реке Дон завершат в 2025 году
+
Компания-разработчик Ланцета представила новый дрон с четырьмя двигателями, неуязвимый для РЭБ
+
Вертолеты будут обследовать Лас-Вегас на предмет ядерной угрозы в новогоднюю ночь 2023 года
+

Популярные статьи

США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
9
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
52
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
21
Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством микросхем
+
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
51
2023 год стал худшим в истории игровых консолей Xbox
7
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
4
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6
Подводим итоги 2023 года — самые лучшие игры на ПК по оценкам геймеров, а не игровых журналистов
7

Сейчас обсуждают

Свободный Пасечник
17:36
украина вообще не страна. Кстати, знаете что значит слово "украинец"? Национальность? Нет. Принадлежность к определённому региону? Нет. Это должность, на современный русский переводится как погранични...
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Александр Вовк-Михайлов
17:34
Скот хохлов уже весь мир за людей не считает
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Свободный Пасечник
17:34
Немедленно нанести ядерный удар по куеву.
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Александр Вовк-Михайлов
17:32
Мнение чубатой обезьяны никого не интерес9ует.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
seedkls
17:32
если для вас разница между 743к и 590к в антуту 7%, то с вами можно и не продолжать спорить. В условном геншинне А54 34-40фпс на минималках выдает, пока у меня столько на высоких во время троттлинга. ...
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
Подарочек
17:31
Так не создавали бы вы боевых комаров, он и не говорил бы тогда.
Постпред России при ООН предупредил Запад о «самых плохих новостях» касательно Украины в ближайшее время
Александр Вовк-Михайлов
17:29
Какой ты грек обосранная хохлявая свыня. Сбежал от могилизации. По твоим тупым высерам сразу видно кто ты такое.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Александр Вовк-Михайлов
17:26
Засранец сиди в сврей параше хохлявой и не хрюкай свинье хрюкать не разрешали.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Александр Вовк-Михайлов
17:25
Это обосраный хохол сидящий и смердящий в хозяйском сортире.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Дмитрий Вуди
17:22
А по какому правилу русского языка именно Украина стала "на"?
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем