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Космические солнечные фермы, когда-то бывшие предметом научной фантастики, стремительно превращаются в возможность ближайшего будущего. Эта идея на 2023 год поразила воображение не только технически подкованных миллиардеров, но и инженеров и профессоров известных институтов как на Западе, так и на Востоке.
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Когда в 1941 году Айзек Азимов описал космическую установку, способную собирать и передавать на Землю солнечную энергию, это было из разряда научной фантастики. Человечество тогда еще не отправило на орбиту ни одного спутника, и никто, возможно, даже не удосужился просчитать экономическую целесообразность проекта.
Перенесемся в 2023 год, и человечество планирует создать базу на Луне, отправиться на Марс и отправлять спутники на орбиту по несколько штук за раз. Технологии в различных областях сблизились настолько, что строительство космических солнечных ферм не только возможно, но и уже осуществляется в разных частях света.
Исследовательская лаборатория ВВС (AFRL) совместно с частным оборонным подрядчиком в США работает над созданием солнечной панели для сбора энергии и передачи ее обратно на Землю. В 2022 году содиректор проекта Space Solar Power Project Али Хаджмири в Калифорнийском технологическом институте, также работал над подобным устройством, Maple - ~12″ прототипом с легкими передатчиками для передачи энергии обратно на Землю.
Ранее в январе 2023 года команда Хаджмири запустила Maple и во время пробного запуска смогла обнаружить его сигнал на крыше здания в кампусе Калифорнийского технологического института. Количество полученной энергии было настолько ничтожным, что смогло зажечь лишь пару светодиодов, сообщает издание CNN. Однако этот эксперимент задал тон более амбициозным проектам, которые должны последовать в ближайшее время.
Британская компания Solar Space хочет построить солнечную ферму длиной в 2 км, которая будет запущена к 2035 году. В то же время Китай вынашивает амбициозные планы по сбору до двух гигаватт энергии с помощью такого подхода к 2050 году. Это больше, чем вырабатывает атомная электростанция в США.
Страны уже пообещали отказаться от ископаемого топлива в попытке сократить выбросы углекислого газа. Солнечные и ветряные электростанции строятся в отдаленных местах, чтобы удовлетворить растущие потребности в энергии.
В 2013 году Илон Маск, который тогда еще не был миллиардером, попросил вонзить нож в сердце этой идеи из-за ее низкой эффективности. В беседе с изданием Popular Mechanics Маск отметил, что для работы этого подхода необходимо преобразовывать фотоны в электроны, снова в фотоны и снова в электроны.
Маматха Махешвараппа из Космического агентства Великобритании отметила, что в космосе нужно будет построить что-то вдвое большее, чем Бурдж-Халифа, чего люди еще даже не делали на земле. Искусственный интеллект и робототехника могли бы помочь, но пока они не находятся на том уровне технологической готовности, чтобы взяться за эту задачу.
Опасения по поводу того, что энергия, излучаемая из космоса, может навредить животным, птицам, растениям и людям на 2023 год также велики. Хотя исследователи полагают, что энергия не будет отличаться от того, как если бы люди стояли рядом с тепловой лампой.