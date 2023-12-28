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devchidable
Солнечные электростанции в космосе, передающие на Землю бесперебойную энергию
Концепция существует уже восемь десятилетий, но технологический прогресс приблизил ее к реальности, и прототипы уже запущены.

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Космические солнечные фермы, когда-то бывшие предметом научной фантастики, стремительно превращаются в возможность ближайшего будущего. Эта идея на 2023 год поразила воображение не только технически подкованных миллиардеров, но и инженеров и профессоров известных институтов как на Западе, так и на Востоке.

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Когда в 1941 году Айзек Азимов описал космическую установку, способную собирать и передавать на Землю солнечную энергию, это было из разряда научной фантастики. Человечество тогда еще не отправило на орбиту ни одного спутника, и никто, возможно, даже не удосужился просчитать экономическую целесообразность проекта.

Перенесемся в 2023 год, и человечество планирует создать базу на Луне, отправиться на Марс и отправлять спутники на орбиту по несколько штук за раз. Технологии в различных областях сблизились настолько, что строительство космических солнечных ферм не только возможно, но и уже осуществляется в разных частях света.

Исследовательская лаборатория ВВС (AFRL) совместно с частным оборонным подрядчиком в США работает над созданием солнечной панели для сбора энергии и передачи ее обратно на Землю. В 2022 году содиректор проекта Space Solar Power Project Али Хаджмири в Калифорнийском технологическом институте, также работал над подобным устройством, Maple - ~12″ прототипом с легкими передатчиками для передачи энергии обратно на Землю.

Ранее в январе 2023 года команда Хаджмири запустила Maple и во время пробного запуска смогла обнаружить его сигнал на крыше здания в кампусе Калифорнийского технологического института. Количество полученной энергии было настолько ничтожным, что смогло зажечь лишь пару светодиодов, сообщает издание CNN. Однако этот эксперимент задал тон более амбициозным проектам, которые должны последовать в ближайшее время.

Британская компания Solar Space хочет построить солнечную ферму длиной в 2 км, которая будет запущена к 2035 году. В то же время Китай вынашивает амбициозные планы по сбору до двух гигаватт энергии с помощью такого подхода к 2050 году. Это больше, чем вырабатывает атомная электростанция в США.

Страны уже пообещали отказаться от ископаемого топлива в попытке сократить выбросы углекислого газа. Солнечные и ветряные электростанции строятся в отдаленных местах, чтобы удовлетворить растущие потребности в энергии.

В 2013 году Илон Маск, который тогда еще не был миллиардером, попросил вонзить нож в сердце этой идеи из-за ее низкой эффективности. В беседе с изданием Popular Mechanics Маск отметил, что для работы этого подхода необходимо преобразовывать фотоны в электроны, снова в фотоны и снова в электроны.

Маматха Махешвараппа из Космического агентства Великобритании отметила, что в космосе нужно будет построить что-то вдвое большее, чем Бурдж-Халифа, чего люди еще даже не делали на земле. Искусственный интеллект и робототехника могли бы помочь, но пока они не находятся на том уровне технологической готовности, чтобы взяться за эту задачу.

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Опасения по поводу того, что энергия, излучаемая из космоса, может навредить животным, птицам, растениям и людям на 2023 год также велики. Хотя исследователи полагают, что энергия не будет отличаться от того, как если бы люди стояли рядом с тепловой лампой.

#технологии #космос #devchidable #энергия #инженерное сооружение #солнечные электростанции
Источник: edition.cnn.com
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