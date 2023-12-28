Модульный подход к проектированию позволяет делать более высокие турбины из дерева, которое к тому же весит меньше, а значит, можно сделать выше используя меньше материала.

Специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии компания Modvion, завершила установку 150 м деревянной турбины, самой высокой в мире на 28 декабря 2023 года. Башня имеет модульную конструкцию, используется еловая древесина и изготавливается на заводе, чтобы затем быть собранной на месте.

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Когда производители турбин ставят рекорды по установке турбин высотой 252 м за 24 часа, кажется, что деревянная турбина не достигает таких высот. Хотя высокие турбины позволяют увеличить размах лопастей и улавливать более сильные ветры, их строительство с использованием стали имеет серьезные ограничения.

Для поддержки более крупных турбин требуются башни большего диаметра. Если для морских проектов их можно транспортировать с помощью более крупных судов, то установка на суше сопряжена с многочисленными трудностями. При наличии туннелей, мостов и развязок автомобильный транспорт создает множество проблем для перемещения крупных частей турбин, что затрудняет их установку на суше.

Компания Modvion использует ламинированный шпон (LVL) для строительства толстых стен своих рекордных башен. Для изготовления изогнутых секций башни компания использует ель - ту же древесину, что и для рождественской елки, а также прессованные слои и клей. Контролируя зерно в каждом из этих трехмиллиметровых слоев, стартап управляет прочностью и гибкостью стен, рассказал изданию BBC соучредитель компании Modvion Дэвид Оливегрен.

Изогнутые секции можно легко транспортировать к месту установки, а затем складывать друг на друга, чтобы построить башню. Поскольку дерево легче стали, его можно использовать для строительства более высоких башен с меньшим количеством материала. При изготовлении используется только дерево и клей. Уложенные друг на друга компоненты скрепляются стальными фитингами. Такой подход можно использовать и со сталью, но сборка изогнутых секций на месте увеличивает стоимость, а также повышает проблемы с обслуживанием. Другая проблема - парадокс, связанный с решениями в области возобновляемых источников энергии.

Более крупные ветряные турбины могут генерировать больше возобновляемой энергии, но при этом требуют все большего количества стали. Для производства стали в основном используется ископаемое топливо, что увеличивает выбросы углекислого газа в атмосферу, а именно их и стремится сократить возобновляемая энергетика.

Использование древесины, напротив, является углеродно-отрицательным шагом, утверждают инженеры Modvion. Деревья, использованные для производства башен турбин, впитали в себя углекислый газ из атмосферы и будут удерживать его до тех пор, пока не сгорят или не сгниют. Для изготовления рекордной башни было использовано более 200 елей, и компания заявила, что посадила больше деревьев, чем собрала.

После установки деревянная башня внешне ничем не отличается от стальной: обе они покрыты белой краской для защиты, а лопасти сделаны из стекловолокна. На демонстрационном объекте Modvion оснастила турбину 2 МВт генератором.

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На конец декабря 2023 года компания Modvion сосредоточена на строительстве более высоких турбин и планирует в скором времени построить еще одну, еще более высокую башню. К 2027 году компания хочет поставлять 100 таких башен в год, а через десять лет – 2 тыс.. Это будет всего лишь 10% от общего числа турбин, которые планируется устанавливать ежегодно.