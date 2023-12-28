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devchidable
Первый в мире фейерверк с ИИ запустят в Австралии
В этом году долгожданный новогодний фейерверк в Сиднее станет первым четырехчасовым визуальным световым шоу с использованием изображений, созданных искусственным интеллектом.

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Вместо фейерверков на предстоящей новогодней выставке в Сиднее будет представлено четырехчасовое визуальное световое представление с использованием изображений, созданных искусственным интеллектом (ИИ). Проекции ослепят восточную сторону пилонов в Сиднейской гавани, а затем синхронизируются с главным полуночным событием - впервые для постановки такого масштаба.

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ИИ-изображениям придется делить пространство с традиционными фейерверками. Это технологическое слияние будет синхронизировано музыкой, представляя собой беспрецедентную веху на мировой арене для постановки такого масштаба. Шоу в Сиднейской гавани и ее окрестностях 31 декабря 2023 года ожидается с большим нетерпением. Ожидается, что его посетят более 1 млн человек.

Работавший над проектом в течение года Джозеф Поул рассказал о том, что это первая в мире постановка такого масштаба. Он добавил, что результат - это новый уровень творческого самовыражения для нас и визуальное пиршество для зрителей. Всего будет запущено более 58 тыс. фейерверков, и выставка будет состоять из двух отдельных сегментов: восьмиминутной демонстрации в 9 часов вечера, а затем более продолжительного 12 минутного шоу в полночь.

Хотя 58 тыс. фейерверков - это очень много, интеграция изображений ИИ также означает меньшее загрязнение воздуха. Мероприятие начнется с церемонии курения в 19:30, после чего в 20:30 на пилоне появятся изображения выдающихся коренных жителей Австралии. Музыкальная часть будет особенной: сиднейские группы 18YOMAN и Nooky создадут оригинальную музыку для шоу в 9 вечера. А для полуночного шоу мелодии подберут The Sweats из Брисбена.

Сиднейский праздник NYE не ограничится гаванью: семейные мероприятия пройдут в Парраматта-парке, на пляже Куги, в Кэмпбеллтауне и на Северных пляжах. Для тех, кто не выходит из дома, телеканал ABC покажет концерт на берегу гавани, который начнется в новогоднюю ночь в 20:30. Прощаясь с непростым годом, Сидней надеется на безопасный и мирный 2024 год, символизирующий новое начало.

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На 2023 год многие города в США также перешли на шоу дронов вместо фейерверков во время празднования. Это было сделано из-за проблем с качеством воздуха и лесных пожаров по всей стране. Такие города, как Миннеаполис, Солт-Лейк-Сити и Боулдер, выбрали световые шоу дронов, в которых участвуют скоординированные и хореографически организованные группы зажженных дронов, чтобы смягчить экологические проблемы.

#технологии #devchidable #искуственный интеллект #австралия #визуальное световое шоу #фейерверк
Источник: news.com.au
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