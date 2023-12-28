Космический аппарат пройдет на расстоянии 1,5 тыс. км над палящей поверхностью Ио. 30 декабря 2023 года космический аппарат НАСА «Юнона» приблизится к вулканической луне Юпитера.

Во время беспрецедентного сближения орбитальный аппарат пройдет на высоте 1,5 тыс. км над палящей поверхностью Ио. По данным НАСА, это самое близкое сближение с Ио для любого зонда за последние два десятилетия. Ожидается, что это сближение позволит получить множество данных и раскрыть тайны, связанные с вулканической активностью луны.

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Этот исторический пролет - первый из двух запланированных сверхблизких встреч с Ио. Второе запланировано на 3 февраля 2024 года. В ходе пары близких пролетов в декабре 2023 года и феврале 2024 года «Юнона» будет исследовать источник мощной вулканической активности Ио, выяснит, существует ли под ее корой океан магмы, а также значение приливных сил Юпитера, которые неустанно давят на эту измученную луну.

Это не первый пролет космического аппарата над Ио. Ранее «Юнона» проводила наблюдения на различных расстояниях - от 11 тыс. км до более чем 100 тыс. км. Эти пролеты позволили получить важнейшую информацию, в том числе впервые увидеть северный и южный полюса вулканического мира.

Команда миссии стратегически спланировала этот редкий пролет, чтобы собрать подробные данные о динамике, происходящей внутри Ио. Известный тем, что на его поверхности находятся сотни вулканов и озер расплавленной силикатной лавы, Ио представляет собой уникальную возможность для научных исследований. Команда планирует задействовать три современные камеры космического аппарата для сбора широкого спектра данных. Одна из этих камер, известная как Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), будет направлена на получение инфракрасных изображений, фиксирующих тепловые сигнатуры, излучаемые вулканами и кальдерами - огромными чашеобразными вулканическими впадинами - на поверхности Ио.

В то же время звездный референтный блок и камера JunoCam будут работать вместе, чтобы получить цветные изображения видимого света с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Эти камеры особенно чувствительны к интенсивной радиационной среде вулканической луны Юпитера. Команда «Юнона» активно ищет решения, которые гарантировали бы стабильную работу камеры.

Команда миссии запланировала еще семь дальних пролетов Ио, в общей сложности 18, чтобы узнать больше о вулканических тайнах луны. Согласно релизу, «Юнона» также планирует провести серию исследований затмения, начиная с апреля 2024 года. В этих исследованиях будет использоваться научный инструмент Juno Gravity для изучения состава верхних слоев атмосферы Юпитера, раскрывающий важные детали о форме и внутреннем строении планеты.

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На декабрь 2023 года космический аппарат «Юнона» продолжает раскрывать тайны нашей Солнечной системы, предлагая взглянуть на динамичный и загадочный мир луны Юпитера Ио.