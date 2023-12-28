Автомобиль будет выпускаться в трех вариантах: стандартном, SU7 Pro и SU7 Max.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил свой первый электромобиль на мероприятии Stride, проведенном за пределами страны. Компания подтвердила, что долгожданная модель SU7 - это седан, который будет иметь общую операционную систему со смартфонами компании, HyperOS.

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На мероприятии Stride не было представлено никаких продуктов, но рассказывалось о технологии Xiaomi EV, транслировалось в прямом эфире на официальном канале компании на YouTube. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь также рассказал о EV на социальной медиаплатформе X. Представленный автомобиль имеет серый оттенок и пятиспицевые легкосплавные диски с шинами Michelin. Логотип Mi размещен на колпаке колеса. На мероприятии Цзюнь заявил, что автомобиль вдохновлен передовыми автомобильными системами, как, например, Model S конкурента Tesla под руководством Илона Маска. Его боковое зеркало заднего вида также, похоже, включает камеру, как у автомобилей Tesla. Компания также объявила, что стремится войти в пятерку крупнейших мировых автопроизводителей.

Согласно отчету Economic Times, ожидается, что компания запустит три различные модели - Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Pro и Xiaomi SU7 Ultra - которые могут иметь различный диапазон и характеристики. Ожидается, что базовая модель Xiaomi SU7 будет развивать максимальную скорость 210 км/ч, в то время как вариант SU7 Max может разгоняться до 265 км/ч.

Кроме намека на интеграцию автомобиля со смартфонами и аксессуарами умного дома, Xiaomi не подтвердила никаких других деталей, таких как цена и технические характеристики автомобиля. На декабрь 2023 года EV находится в пробном производстве и, как ожидается, поступит на китайский рынок в ближайшие месяцы.

Согласно отчету информационного агентства Reuters, первый автомобиль Xiaomi дебютирует в то время, когда крупнейший в мире автомобильный рынок борется с замедлением спроса и высоким предложением. Это привело к тому, что компании начали жесточайшую ценовую войну.

Однако это не помешало главному исполнительному директору Xiaomi Лэй Цзюню заявить о своих амбициях, которые включают создание автомобиля мечты, сравнимого с Porsche и Tesla. На мероприятии Stride Цзюнь рассказал о том, что упорно работая в течение следующих 15-20 лет, компания станет одним из 5 лучших мировых автопроизводителей, стремясь поднять автомобильную промышленность Китая в целом.

Как и некоторые другие технологические компании, Xiaomi стремится диверсифицировать свой основной бизнес и перейти к производству электромобилей. В 2021 году компания впервые объявила о своих планах. Xiaomi уже пообещала вложить в свой автобизнес $10 млрд в течение десяти лет. Кроме того, китайские власти одобрили лишь несколько новых игроков в стране, чтобы сбалансировать спрос и предложение, и Xiaomi - один из них.

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Автомобили под брендом Xiaomi будут производиться подразделением государственного автопроизводителя BAIC Group на заводе в Пекине. Завод рассчитан на производство 200 тыс. автомобилей в год.