ChatGPT и Microsoft Copilot — это технологии искусственного интеллекта, хотя они могут показаться похожими, между ними есть существенные различия.

Приложение ChatGPT от OpenAI уже давно доступно на мобильных устройствах, а Microsoft недавно запустила приложение Copilot, которое также работает на основе большой языковой модели GPT от OpenAI. При этом оба чат-бота опираются на одну и ту же технологию. Однако оба приложения используют разные подходы, чтобы предложить пользователям ответы на их запросы.

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В этой статье сравним эти два чат-бота и посмотрим, как они соотносятся по своим возможностям и функциональности. Как уже упоминалось, оба чат-бота работают на основе больших языковых моделей OpenAI. Однако Copilot поставляется с интеграцией GPT-4 бесплатно. С другой стороны, ChatGPT по умолчанию использует GPT-3, а для доступа к языковой модели GPT-4 и ее расширенным возможностям пользователям требуется подписка. Стоит отметить и то, что в приложении Copilot есть специальный тумблер для GPT-4 прямо на главном экране.

Copilot предлагает поддержку функции генерации изображений на основе DALL-E 3, которая доступна бесплатно. Приложение ChatGPT также может это делать, но эта функция доступна только для подписчиков ChatGPT Plus. И самое главное то, что Copilot можно использовать без входа в систему с учетной записью компании Microsoft, чего нельзя сделать с приложением ChatGPT.

ChatGPT и Copilot делают одно и то же по-своему. ChatGPT без членства Plus поставляется с ограниченной базой данных до 2021 года. Компания OpenAI решила эту проблему с помощью членства Plus и может использовать самые свежие данные за 2023 год, а также GPT-4, чтобы предлагать пользователям гораздо более свежую и актуальную информацию.

У Copilot нет модели подписки, и все функции доступны бесплатно. Кроме того, он предлагает самую свежую и актуальную информацию благодаря интеграции с поиском Bing.

Компания Microsoft также сделала Copilot множеством других функций, таких как возможность менять настроение и тон ответов, выбирая «Более творческий», «Более точный» и «Более сбалансированный» тона при генерации ответов.

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Чат-боты ChatGPT и Copilot также имеют некоторые сходства. Например, оба могут использовать голосовые подсказки, а также вести разговор с пользователями в устной форме. Оба поддерживают ввод данных с камеры, но функция ChatGPT на декабрь 2023 года ограничена подпиской Plus.