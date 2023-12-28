Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
MediaTek объединилась с TSMC ради 3-нм чипсета
Генеральный директор MediaTek рассказал о сотрудничестве с TSMC по созданию 3-нм чипсетов нового поколения.

реклама

Тайваньский производитель полупроводников MediaTek уже объявил об успешной разработке своего первого 3-нм чипсета совместно с TSMC. Эта новая мобильная платформа на 32% более энергоэффективна, чем кремний предыдущего поколения. Однако компания не объявила точное название чипсета.

реклама

На конец декабря 2023 года генеральный директор чипмейкерской компании MediaTek Рик Цай рассказал о тесном сотрудничестве со своим партнером-литейщиком. В своем заявлении тайваньскому изданию Economic News Daily Цай сообщил, что обе компании работают вместе над выпуском первого 3-нм продукта MediaTek, который, по слухам, будет называться Dimensity 9400.

Сообщается, что компании TSMC и MediaTek работают вместе, чтобы оптимизировать эффективность Dimensity 9400. Однако, как и в Dimensity 9300, в последующем чипсете также будут отсутствовать маломощные ядра. Цай заявил, что бум искусственного интеллекта (ИИ) поможет компании MediaTek в 2024 году добиться положительных результатов.

Ранее аналитики отмечали, что Dimensity 9300 на декабрь 2023 года является самым мощным чипсетом для смартфонов. Более того, компания также ожидает, что производители телефонов на базе Android, использующие его в своих флагманах, также увеличат количество заказов. Это также увеличит долю MediaTek на мировом рынке до 35%, угрожая доминированию конкурента Qualcomm.

Генеральный директор компании также отметил, что партнерство с TSMC позволит MediaTek сосредоточиться на новых 3-нм чипсетах. Он также сообщил, что компания сотрудничает с Intel по 16-нм техпроцессу. Однако в отчете не упоминается, какой именно кремний будет выпущен по этому техпроцессу.

По слухам, для SoC Dimensity 9400 компания будет использовать техпроцесс TSMC - N3E. Ожидается, что этот процесс обеспечит более высокую производительность по сравнению с вариантом N3B, который компания Apple использует для A17 Pro и M3.

Благодаря сотрудничеству двух компаний Dimensity 9400 будет хорошо оптимизирован для смартфонов различных брендов. Dimensity 9300 предлагает мощную производительность, но не так эффективен, поскольку не имеет маломощных ядер.

По слухам, MediaTek сохранит аналогичный процессорный кластер в Dimensity 9400. В нем будет использоваться Cortex-X5 в паре с неназванным процессором, что обеспечит улучшенную многоядерную производительность. Однако отсутствие эффективных ядер может негативно сказаться на энергопотреблении этого чипсета, отмечается в отчете. Таким образом, TSMC и MediaTek могут работать вместе, чтобы смягчить этот эффект.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналогичные отношения могут быть и у Qualcomm для грядущего Snapdragon 8 Gen 4. Однако ожидается, что оба конкурента представят более совершенный чипсет в 2024 году.

#tsmc #технологии #mediatek #производство #чип #мобильные процессоры #3-нм чипсет
Источник: digitimes.com
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Самые громкие неудачники технологического рынка в 2023 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вездеход ВСУ BvS 10 Viking сначала застрял в кустах, а потом был обнаружен и уничтожен сбросами
6
Apple временно возобновляет продажу часов, а акции Masimo упали на 4,6%
+
Россия начинает мегапроект по модернизации торгового флота
3
Зеленский: Производство военной техники на Украине выросло в три раза в 2023
13
Председатель совета директоров TSMC уволен в связи с провалом проекта фабрики Fab 21 в Аризоне
5
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
1
Китай строит самый крупный в мире атомный контейнеровоз
7
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Станция НАСА «Юнона» приблизится к самому богатому вулканами спутнику Юпитера 30 декабря 2023 года
3
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
2
Поставляемые в следующем году Су-57 будут оснащены двигателями второго этапа
+
Зарплаты ИТшников в России пришли в движение – в 2024г «сеньорам» будут платить от 500 000 рублей
7
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
9
MediaTek объединилась с TSMC ради 3-нм чипсета
2
Специализирующаяся на кибербезопасности McAfee рекомендует удалить эти приложения со своих телефонов
1
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
1
Самая высокая в мире деревянная ветряная турбина высотой 252 метра установлена в Швеции
1
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
4
К концу 2024 года США планируют взять на вооружение сразу 3 новые боевые машины
+

Популярные статьи

США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
8
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
34
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
49
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
21
Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством микросхем
+
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
49
2023 год стал худшим в истории игровых консолей Xbox
7
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6
Подводим итоги 2023 года — самые лучшие игры на ПК по оценкам геймеров, а не игровых журналистов
5

Сейчас обсуждают

Подарочек
11:49
А какое дело конченому греку, который ни одного слова не знает на греческом языке, до того что происходит в казахстане?
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Подарочек
11:46
Странно, обычно греки настолько ленивые и тупые, что бы изучать другие языки и кроме своего не знают. Даже в родной Греции, в курортных местах, где казалось бы греки должны знать хотя бы начальный анг...
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Подарочек
11:41
Интересно, а кто их пинками гонит на войну, неужто сами себя? Далбаебы, однако.
Байден про боевые действия: Возрастает риск того, что США будут напрямую втянуты в эту ситуацию
REY_B_
11:40
Ну как "теории заговора"..... Тот же Билл Гейтс действительно "придумал Ковидлу". Т.е. заплатил Институту Хопкинса за придумывание "пандемии короновируса от летучих мышей" что официально было названо ...
Илон Маск и Сэм Альтман вошли в топ-10 самых опасных людей интернета по версии журнала Wired
Магсат Нуврыев
11:40
Я такое из пе9500 соорудил, уж больно слаб был вентилятор. снял и приклеил 75мм снабдил бортами из пластика бутылки для управления потока воздуха. Тихий и мощный обдув. До сих пор должна быть живой на...
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
DonCarleone
11:37
Эти просроченные ракеты пво которые падают на жилые дома потом?
Великобритания отправит Украине 200 ракет противовоздушной обороны
DonCarleone
11:35
Всё правильно, зарубежных активов в РФ куда больше чем $300млрд., так что я думаю нормальный размен будет в нашу пользу причём.
На Google подали в суд в США за дезинформацию о режиме инкогнито в браузере Chrome
Такой то
11:34
богоизбранный народец нациков
SPIEGEL: Израильские солдаты убили трех заложников, несмотря на поднятый белый флаг
ZiC
11:33
Играл только в 2 из списка за неимением времени. Но игры из списка норм. Сейчас играю в Старфилд. не так страшен черт как его малюют (ну естественно не без недостатков). БГ3 божественная игра. 205 час...
Подводим итоги 2023 года — самые лучшие игры на ПК по оценкам геймеров, а не игровых журналистов
DonCarleone
11:30
Ну вот и проверили польскую пво и про
Скорость реагирования польских истребителей не позволила им сбить залетевшую в Польшу ракету
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем