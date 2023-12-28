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ВМС также представили хронологию произошедших событий, согласно сообщению издания Taiwan News. Если на прошлой неделе ВМС впервые предположили, что пропавшие члены экипажа были смыты с палубы подводной лодки набежавшими волнами, то недавно на пресс-конференции начальник штаба ВМС вице-адмирал У Липин предоставил более подробную информацию.
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Инцидент произошел на борту подводной лодки Hai Hu, также известной как «Морской тигр», которая является одной из двух подводных лодок в составе ВМС Тайваня. Судно выполняло учебную миссию, которая должна была завершиться в водах у юго-восточного Тайваня 29 декабря 2023 года.
Экипаж Hai Hu обнаружил аномальные звуки, доносящиеся из задней части субмарины около полудня 21 декабря, когда она была погружена в океан. В конце концов они определили, что звуки исходят от спасательного буя. Капитан подводной лодки решил поднять субмарину на поверхность и попросить членов экипажа подняться на палубу корабля, чтобы достать буй. Он опасался, что 300-метровый стальной трос, к которому был привязан буй и который тянулся к поверхности, может повредить лопасти винта субмарины. Чтобы не вылететь за борт, первые четыре члена экипажа были отправлены в спасательных жилетах и пристегнуты к палубе страховочными ремнями. Однако сильная волна унесла троих из них за борт, и только один из них выжил, потому что его страховочные ремни были исправны.
У Липин также рассказал, что еще два человека исчезли, когда пряжки, удерживающие их ремни на канате, освободились из-за деформации, вызванной погодными условиями. Начальник корабельной системы вооружения лично бросился на палубу субмарины, чтобы спасти упавших за борт членов экипажа. Позже, по словам Липина, он упал в воду, но вскоре был спасен. Впоследствии капитан направил на палубу еще шесть членов экипажа для спасения членов команды, которые исчезли во время попытки извлечь буй. Эти члены экипажа были назначены в спасательный отряд подлодки на случай чрезвычайной ситуации.
После происшествия У Липин объявил, что военные направили 80 самолетов и 76 судов с 981 человеком на поисково-спасательные работы, но главный старшина Лин и два старшины Ен и Чанг остались пропавшими без вести. По словам Липина, по предварительным данным, погода 21 декабря 2023 года - а именно, ветры по пятибалльной шкале Бофорта - была безопасной. Причиной аварии, скорее всего, стало непредвиденное волнение моря.
Hai Hu - одна из двух подводных лодок класса Hai Lung в составе тайваньского флота. Построенные в 1980-х годах голландским подрядчиком, эти устаревшие субмарины были созданы по образцу кораблей класса Zwaardvis, которые использовались Королевским военно-морским флотом Нидерландов. В сентябре 1981 года Тайвань заказала две подводные лодки. Цель создания подводных лодок класса - дать Тайваню возможность противостоять китайским военно-морским блокадам и поддерживать открытые морские пути, обеспечивая безопасность жизненно важной торговли острова. Обе подводные лодки могут быть также задействованы для блокирования портов Китая, однако маловероятно, что они смогут победить китайский подводный флот.