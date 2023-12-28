26 декабря ВМС Тайваня сообщили, что в инциденте, произошедшем 21 декабря и оставившем без вести пропавшими трех членов экипажа подводной лодки, скорее всего, виноваты неожиданные волны.

ВМС также представили хронологию произошедших событий, согласно сообщению издания Taiwan News. Если на прошлой неделе ВМС впервые предположили, что пропавшие члены экипажа были смыты с палубы подводной лодки набежавшими волнами, то недавно на пресс-конференции начальник штаба ВМС вице-адмирал У Липин предоставил более подробную информацию.

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Инцидент произошел на борту подводной лодки Hai Hu, также известной как «Морской тигр», которая является одной из двух подводных лодок в составе ВМС Тайваня. Судно выполняло учебную миссию, которая должна была завершиться в водах у юго-восточного Тайваня 29 декабря 2023 года.

Экипаж Hai Hu обнаружил аномальные звуки, доносящиеся из задней части субмарины около полудня 21 декабря, когда она была погружена в океан. В конце концов они определили, что звуки исходят от спасательного буя. Капитан подводной лодки решил поднять субмарину на поверхность и попросить членов экипажа подняться на палубу корабля, чтобы достать буй. Он опасался, что 300-метровый стальной трос, к которому был привязан буй и который тянулся к поверхности, может повредить лопасти винта субмарины. Чтобы не вылететь за борт, первые четыре члена экипажа были отправлены в спасательных жилетах и пристегнуты к палубе страховочными ремнями. Однако сильная волна унесла троих из них за борт, и только один из них выжил, потому что его страховочные ремни были исправны.

У Липин также рассказал, что еще два человека исчезли, когда пряжки, удерживающие их ремни на канате, освободились из-за деформации, вызванной погодными условиями. Начальник корабельной системы вооружения лично бросился на палубу субмарины, чтобы спасти упавших за борт членов экипажа. Позже, по словам Липина, он упал в воду, но вскоре был спасен. Впоследствии капитан направил на палубу еще шесть членов экипажа для спасения членов команды, которые исчезли во время попытки извлечь буй. Эти члены экипажа были назначены в спасательный отряд подлодки на случай чрезвычайной ситуации.

После происшествия У Липин объявил, что военные направили 80 самолетов и 76 судов с 981 человеком на поисково-спасательные работы, но главный старшина Лин и два старшины Ен и Чанг остались пропавшими без вести. По словам Липина, по предварительным данным, погода 21 декабря 2023 года - а именно, ветры по пятибалльной шкале Бофорта - была безопасной. Причиной аварии, скорее всего, стало непредвиденное волнение моря.

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Hai Hu - одна из двух подводных лодок класса Hai Lung в составе тайваньского флота. Построенные в 1980-х годах голландским подрядчиком, эти устаревшие субмарины были созданы по образцу кораблей класса Zwaardvis, которые использовались Королевским военно-морским флотом Нидерландов. В сентябре 1981 года Тайвань заказала две подводные лодки. Цель создания подводных лодок класса - дать Тайваню возможность противостоять китайским военно-морским блокадам и поддерживать открытые морские пути, обеспечивая безопасность жизненно важной торговли острова. Обе подводные лодки могут быть также задействованы для блокирования портов Китая, однако маловероятно, что они смогут победить китайский подводный флот.