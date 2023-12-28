Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Тайвань подтверждает трагедию с частью экипажа подводной лодки
26 декабря ВМС Тайваня сообщили, что в инциденте, произошедшем 21 декабря и оставившем без вести пропавшими трех членов экипажа подводной лодки, скорее всего, виноваты неожиданные волны.

реклама

ВМС также представили хронологию произошедших событий, согласно сообщению издания Taiwan News. Если на прошлой неделе ВМС впервые предположили, что пропавшие члены экипажа были смыты с палубы подводной лодки набежавшими волнами, то недавно на пресс-конференции начальник штаба ВМС вице-адмирал У Липин предоставил более подробную информацию.

реклама

Инцидент произошел на борту подводной лодки Hai Hu, также известной как «Морской тигр», которая является одной из двух подводных лодок в составе ВМС Тайваня. Судно выполняло учебную миссию, которая должна была завершиться в водах у юго-восточного Тайваня 29 декабря 2023 года.

Экипаж Hai Hu обнаружил аномальные звуки, доносящиеся из задней части субмарины около полудня 21 декабря, когда она была погружена в океан. В конце концов они определили, что звуки исходят от спасательного буя. Капитан подводной лодки решил поднять субмарину на поверхность и попросить членов экипажа подняться на палубу корабля, чтобы достать буй. Он опасался, что 300-метровый стальной трос, к которому был привязан буй и который тянулся к поверхности, может повредить лопасти винта субмарины. Чтобы не вылететь за борт, первые четыре члена экипажа были отправлены в спасательных жилетах и пристегнуты к палубе страховочными ремнями. Однако сильная волна унесла троих из них за борт, и только один из них выжил, потому что его страховочные ремни были исправны.

У Липин также рассказал, что еще два человека исчезли, когда пряжки, удерживающие их ремни на канате, освободились из-за деформации, вызванной погодными условиями. Начальник корабельной системы вооружения лично бросился на палубу субмарины, чтобы спасти упавших за борт членов экипажа. Позже, по словам Липина, он упал в воду, но вскоре был спасен. Впоследствии капитан направил на палубу еще шесть членов экипажа для спасения членов команды, которые исчезли во время попытки извлечь буй. Эти члены экипажа были назначены в спасательный отряд подлодки на случай чрезвычайной ситуации.

После происшествия У Липин объявил, что военные направили 80 самолетов и 76 судов с 981 человеком на поисково-спасательные работы, но главный старшина Лин и два старшины Ен и Чанг остались пропавшими без вести. По словам Липина, по предварительным данным, погода 21 декабря 2023 года - а именно, ветры по пятибалльной шкале Бофорта - была безопасной. Причиной аварии, скорее всего, стало непредвиденное волнение моря.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Hai Hu - одна из двух подводных лодок класса Hai Lung в составе тайваньского флота. Построенные в 1980-х годах голландским подрядчиком, эти устаревшие субмарины были созданы по образцу кораблей класса Zwaardvis, которые использовались Королевским военно-морским флотом Нидерландов. В сентябре 1981 года Тайвань заказала две подводные лодки. Цель создания подводных лодок класса - дать Тайваню возможность противостоять китайским военно-морским блокадам и поддерживать открытые морские пути, обеспечивая безопасность жизненно важной торговли острова. Обе подводные лодки могут быть также задействованы для блокирования портов Китая, однако маловероятно, что они смогут победить китайский подводный флот.

#тайвань #devchidable #подводная лодка #вмс #военно-морской флот #подлодка #hai hu #вмс тайваня
Источник: focustaiwan.tw
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google договорилась об урегулировании иска на $5 млрд о сборе данных в Chrome
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вездеход ВСУ BvS 10 Viking сначала застрял в кустах, а потом был обнаружен и уничтожен сбросами
6
Apple временно возобновляет продажу часов, а акции Masimo упали на 4,6%
+
Россия начинает мегапроект по модернизации торгового флота
3
Зеленский: Производство военной техники на Украине выросло в три раза в 2023
13
Председатель совета директоров TSMC уволен в связи с провалом проекта фабрики Fab 21 в Аризоне
5
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
1
Китай строит самый крупный в мире атомный контейнеровоз
7
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Станция НАСА «Юнона» приблизится к самому богатому вулканами спутнику Юпитера 30 декабря 2023 года
3
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
2
Поставляемые в следующем году Су-57 будут оснащены двигателями второго этапа
+
Зарплаты ИТшников в России пришли в движение – в 2024г «сеньорам» будут платить от 500 000 рублей
7
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
9
Специализирующаяся на кибербезопасности McAfee рекомендует удалить эти приложения со своих телефонов
1
MediaTek объединилась с TSMC ради 3-нм чипсета
2
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
1
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
4
Самая высокая в мире деревянная ветряная турбина высотой 252 метра установлена в Швеции
1
К концу 2024 года США планируют взять на вооружение сразу 3 новые боевые машины
+

Популярные статьи

США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
8
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
34
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
50
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
21
Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством микросхем
+
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
49
2023 год стал худшим в истории игровых консолей Xbox
7
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6
Подводим итоги 2023 года — самые лучшие игры на ПК по оценкам геймеров, а не игровых журналистов
6

Сейчас обсуждают

Подарочек
11:59
Ты был в Греции? Съезди посмотреть, убогая земля, каменистые, гористые мелкие острова, на некоторых даже на авто запрещено ездить, только на осликах разрешено.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
DonCarleone
11:58
Ответом будет потеря очередного укрепа или города, как и результат контрнаступления
Зеленский пообещал ответить России на её вчерашний массированный обстрел Украины
Апшеронский скакел
11:57
Обосраться со страху он может в своей бункере
Зеленский пообещал ответить России на её вчерашний массированный обстрел Украины
Alvar_i
11:54
Тот случай когда комментарии читать интереснее, чем статью.
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
REY_B_
11:54
Т.е. ниже уровня инфляции??? Тогда не "увеличит", а "сократит". Насчёт отдачи тоже сомнительно, т.к. если что и известно про Китай, так то, что он наращивает производство своих процессоров. И к 2025 г...
Intel увеличит выручку в наступающем году на 8%
devchidable
11:53
Как ремейки могут быть выше Atomic Heart :)
Подводим итоги 2023 года — самые лучшие игры на ПК по оценкам геймеров, а не игровых журналистов
DonCarleone
11:53
Блеф чистой воды, для выбивания денег украм с конгресса...нет никаких угроз для нато и её членов, сами себе придумали эти угрозы и других пугают, как дететй в детстве бабайкой)))))
Байден про боевые действия: Возрастает риск того, что США будут напрямую втянуты в эту ситуацию
Игорь Потехин
11:52
Как то не правильно, обычно сначала дорогую выпускают а потом дешёвые))
Стали известны даты выхода NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER
REY_B_
11:50
А где объяснения по Северным Потокам??? Так что, ракеты только тренируются! Когда что вломят, тогда и будем думать, объяснять, или как Польша, дурку включать. И да, почему преступление Ельцина о приз...
Economist: ВС РФ в атаке 29 декабря выбили производства ракет и дронов на Украине
Подарочек
11:49
А какое дело греку, который ни одного слова не знает на греческом языке, до того что происходит в казахстане и России?
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем