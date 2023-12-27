В интернет слили архив, который содержит исходный код одной из самых успешных игр в истории, Grand Theft Auto V.

Американская игровая студия Rockstar Games подверглась очередной кибератаке. В результате последней атаки хакеры выложили в интернет полный исходный код Grand Theft Auto V с открытым миром.

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Согласно отчету Insider Gaming, в результате последней утечки данных в сеть попало 100 Гб кода. Помимо исходного кода GTA V, в утечку попал Python-код грядущего сиквела Grand Theft Auto VI, а также файлы другого отмененного сиквела Rockstar Games, Bully II.

В утечке исходного кода GTA V были обнаружены ссылки на целых восемь невыпущенных однопользовательских DLC-пакетов. Вот названия этих предполагаемых DLC, которые так и не увидели свет:

Названия отмененных однопользовательских DLC указывают на то, как игровая студия планировала добавить их в игру. Например, действие Prologue DLC происходило бы до начала сюжетных событий GTA V. В то же время Enterprise Pack добавил бы в игру больше бизнес-ориентированных деталей.





Однако Rockstar Games решила не выпускать DLC для одиночной игры. Вместо этого студия запустила версию игры GTA Online и выпустила несколько DLC для многопользовательской части GTA V. Это оказалось правильным решением для Rockstar Games, так как GTA Online принесла компании много денег и способствовала росту продаж основной игры.

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В начале декабря 2023 года Rockstar Games также выпустила первый официальный трейлер GTA VI. Трейлер подтверждает, что действие игры разворачивается в Vice City.