Новый завод по производству чипов, получивший название Fab 38, должен открыться в 2028 году и проработать до 2035 года, внеся значительный вклад в развитие израильской полупроводниковой индустрии.

26 декабря 2023 года Израиль заключил с компанией Intel крупное технологическое соглашение, согласно которому технологический гигант вложит $25 млрд в новый производственный комплекс на юге страны.

Правительство выделило $3,2 млрд, чтобы обеспечить крупнейшие корпоративные инвестиции в истории Израиля, закрепив позиции Израиля как мирового технологического центра и создав тысячи рабочих мест в сфере высоких технологий, сообщает издание Reuters. Ожидается, что грант усилит существующее присутствие компании Intel в регионе и будет способствовать развитию более устойчивой глобальной цепочки поставок.

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План расширения чипмейкера сосредоточен на его предприятии в Кирьят-Гате. Этот шаг подчеркивается как важнейший элемент стратегии Intel по укреплению глобальной цепочки поставок. Intel под руководством генерального директора Пэта Гелсингера стратегически инвестирует миллиарды в глобальном масштабе, чтобы конкурировать с такими отраслевыми соперниками, как AMD, Nvidia и Samsung.

Заместитель гендиректора Управления по инвестициям Израиля Офир Йосефи, рассказал, что компания Intel выбрала более высокую ставку субсидий и налогов вместо более низкой альтернативы. Этот процесс включал в себя месяцы рассмотрения и независимого анализа, чтобы убедиться в экономической целесообразности. Теперь Intel будет платить корпоративный налог по ставке 7,5% по сравнению с прежними 5%, в то время как обычная ставка в Израиле составляет 23%. Решение было основано на ожидании более высоких налоговых и экономических выгод для Израиля.

Вице-президент Intel Дэниел Бенатар выразил уверенность в том, что Израиль и дальше будет занимать лидирующие позиции в области полупроводниковых технологий и талантов, заявив, что поддержка правительства сыграет решающую роль в сохранении этой глобальной позиции.

В дополнение к гранту Intel обязалась закупить у израильских поставщиков товаров и услуг на сумму $16,6 млрд до 2033 года. Ожидается, что на новом предприятии будет создано несколько тысяч рабочих мест, что внесет дополнительный вклад в местную экономику.

Компания Intel, открывшая свое присутствие в Израиле в 1974 году, на 27 декабря 2023 года имеет в этой стране четыре производственных и опытно-конструкторских участка. Производственный завод в Кирьят-Гате, известный как Fab 28, выпускает технологию Intel 7, на которой напрямую занято около 12 тыс. человек и которая косвенно поддерживает еще 42 тыс. рабочих мест. Экспорт компании Intel из Израиля составляет 5,5% от общего объема экспорта высокотехнологичной продукции, включая такие культовые технологии, как чип Centrino и процессоры Core.

Новый завод по производству чипов, получивший название Fab 38, откроется в 2028 году и будет работать до 2035 года, внося значительный вклад в развитие израильской полупроводниковой индустрии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху первоначально объявил о планах компании Intel в июне 2023 года, а недавнее подтверждение подтверждает, что эти инвестиции являются революционными для страны.

В заключение следует отметить, что значительный грант Intel и стратегическое расширение ее завода по производству чипов в Израиле знаменуют собой поворотный момент в полупроводниковой промышленности и имеют более широкие последствия для экономического ландшафта региона.