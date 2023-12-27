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devchidable
Apple не удалось добиться вето Байдена на запрет своих Apple Watch 9 и Ultra 2
Запрет, вступивший в силу 26 декабря 2023 года, не позволяет Apple импортировать и продавать свои модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 на американском рынке.

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Компания Apple борется с запретом на продажу своих смарт-часов, использующих технологию мониторинга содержания кислорода в крови, который был введен торговой комиссией США после патентной жалобы компании Masimo, производителя медицинского оборудования.

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Запрет, вступивший в силу 26 декабря 2023 года, не позволяет Apple импортировать и продавать на американском рынке модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Эти модели оснащены пульсоксиметром, который измеряет уровень кислорода в крови, - функция, которую, как утверждает Masimo, Apple скопировала со своих продуктов.

По словам Марка Гурмана из издания Bloomberg, запрет на Apple Watch с датчиками кислорода в крови затрагивает не только продажу этих часов, но и ремонт любых Apple Watch с такой же функцией. По словам Гурмана, Apple сообщила своим сотрудникам, что не сможет по каким-либо причинам заменить вышедшие из гарантии часы Series 6 и более поздних моделей.

Компания Apple обжаловала запрет в федеральном апелляционном суде и попросила приостановить его действие до тех пор, пока таможенное ведомство США не определит, нарушают ли обновленные часы Apple патенты Masimo. По словам Apple, решение должно быть принято к 12 января 2024 года.

Apple заявила Reuters, что категорически не согласна с решениями ITC и прилагает все усилия, чтобы как можно скорее вернуть часы американским покупателям. До введения запрета компания заявила, что прекратила продажи затронутых моделей в своих онлайн и физических магазинах на прошлой неделе. Компания работает над созданием программных решений, которые, по ее мнению, позволят обойти патенты, о которых идет речь, и вернуть часы в продажу. Однако подготовка обновления программного обеспечения и получение необходимых юридических разрешений могут занять у Apple некоторое время, чтобы вновь выпустить часы на рынок.

Однако по состоянию на 26 декабря 2023 года часы были в наличии у других ритейлеров, таких как Amazon, Best Buy и Walmart. Запрет не распространяется на Apple Watch SE, более дешевую версию без функций определения уровня кислорода в крови и ЭКГ. Он также не распространяется на часы, которые уже были проданы до введения запрета.

Компания Masimo приветствовала запрет, назвав его победой патентной системы США и американских потребителей. Компания обвинила Apple в переманивании сотрудников, краже технологий и использовании их в своих популярных часах Apple Watch, которые конкурируют с носимыми устройствами Masimo.

Патентный спор между двумя компаниями еще не закончен. В мае 2023 года суд присяжных по искам Masimo в Калифорнии закончился неудачей. Apple подала встречный иск против Masimo в Делавэре, обвинив ее в нарушении патентов Apple и попытке заблокировать ее инновации. Апелляция Apple по поводу запрета также может занять много времени. Аналитики Stifel заявили, что, по оценкам их эксперта по судебным делам, процесс обжалования может продлиться еще год. По их мнению, запрет не является чем-то экстраординарным с юридической точки зрения, а скорее необычным из-за резонансного характера продукта и решения Apple оспорить его вместо того, чтобы урегулировать вопрос.

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Запрет также может навредить доходам Apple от бизнеса носимых устройств, дома и аксессуаров, который включает в себя Apple Watch, наушники AirPods и другие продукты. Согласно отчету компании, в третьем квартале 2023 года этот сегмент принес доход в размере $8,28 млрд, что составляет около 10% от общей выручки компании. Часы Apple Watch являются одним из самых продаваемых продуктов в этой категории, их доля на мировом рынке смарт-часов составляет более 30%.

#apple #сша #технологии #devchidable #смарт-часы #apple watch series 9 #masimo #watch ultra 2 #apple watch ultra 2 #watch series 9
Источник: reuters.com
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