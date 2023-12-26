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devchidable
Смартфон Oppo A57 начал получать обновление Android 14
Oppo начала выпуск ColorOS 14 на основе программы Android 14 для различных устройств, включая OPPO A57, а дальше OPPO A57 Pro, OPPO A77 Pro и OPPO Find X5.

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Компания Oppo начала распространять обновление Android 14 для пользователей смартфона Oppo A57. Обновление поставляется в комплекте с пользовательским интерфейсом Oppo - ColorOS 14. Обновленный пользовательский интерфейс представляет собой обновленный визуальный дизайн с более чистыми линиями, мягкими цветами и улучшенной анимацией. Кроме того, пользователи получат расширенные функции защиты конфиденциальности, такие как управление разрешениями и шифрование данных, что позволит им лучше контролировать свою личную информацию.

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Обновление Android 14 оптимизирует производительность системы, ускоряя загрузку приложений, повышая плавность работы в многозадачном режиме и увеличивая время автономной работы.

Новые возможности для изучения:

  • Material You 3: Персонализируйте телефон, как никогда раньше, с помощью расширенной цветовой палитры и динамических вариантов оформления.
  • Приборная панель конфиденциальности: Получит полный обзор разрешений приложений и использования данных.
  • Улучшенные уведомления: Эффективнее управляйте уведомлениями с помощью категорий и настроек приоритета.
  • Улучшения доступности: Сделан более инклюзивный опыт благодаря новым функциям для пользователей с ограниченными возможностями.

 

Для того чтобы ощутить все преимущества Android 14 на вашем Oppo A57, просто выполните следующие действия:

    1. Перейдите в «Настройки» > «Об устройстве»;
    2. Нажмите на верхнюю часть экрана, где отображается модель и номер сборки вашего телефона;
    3. Нажмите на значок «Настройки» в правом верхнем углу;
    4. Выберите «Пробные версии» > «Официальная версия»;
    5. Нажмите «Применить сейчас»;
    6. Когда обновление станет доступно, нажмите «Загрузить сейчас» и установите его.

 

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Перед обновлением убедитесь, что телефон заряжен не менее чем на 50% и подключен к стабильной сети Wi-Fi. Также рекомендуется сделать резервную копию важных данных перед началом обновления.

#android #oppo #devchidable #программное обеспечение #операционная система #android 14 #oppo a57 #операционная система для смартфонов
Источник: thetechoutlook.com
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