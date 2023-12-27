Vivo X100 и Vivo X100 Pro поступят в продажу 4 января 2024 года.

Компания Vivo готова представить флагманские смартфоны нового поколения. Разработчики подтвердили, что запустит серию Vivo X100 в начале 2024 года. Vivo уже начала рассылать приглашения на запуск серии Vivo X100.

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Серия Vivo X100 состоит из двух смартфонов - Vivo X100 и Vivo X100 Pro+. Компания сообщила, что запустит оба смартфона 4 января 2024 года. Китайский производитель смартфонов уже запустил смартфоны в Китае и, как ожидается, запустит те же варианты и в других странах.

Обе версии Vivo X100 оснащены одинаковыми 6,78″ LTPO AMOLED-дисплеями с разрешением 1260p и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Пиковая яркость этих дисплеев составляет 3 тыс. нит, а для регулировки яркости используется PWM с частотой 2160 Гц. Примечательно, что оба телефона оснащены встроенными в дисплей датчиками отпечатков пальцев и 32 Мп фронтальной камерой в вырезе. Кроме того, обе модели имеют класс защиты IP68, гарантирующий защиту от пыли и воды.

Эти устройства работают на чипсете Dimensity 9300 от MediaTek. Vivo X100 предлагает две конфигурации памяти - 12 Гб+256 Гб и 16 Гб+512 Гб, а X100 Pro доступен только в конфигурации 16 Гб+512 Гб. X100 Pro отличается более емким аккумулятором на 5,4 тыс. мАч по сравнению с 5 тыс. мАч у X100. Различаются и возможности зарядки: Vivo X100 Pro поддерживает 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки, а X100 - 120 Вт проводной зарядки. Оба телефона поставляются с предустановленной оболочкой FunTouchOS 14 поверх Android 14.

Что касается спецификаций камеры, то X100 Pro оснащен 50 Мп 1″ сенсором IMX989, телеобъективом 50M 100 мм f/2,5 с плавающим перископом и 50 Мп 15-мм сверхширокоугольной камерой. Эта система камер сертифицирована Zeiss APO и использует возможности нового 6 нм чипа V3 для обработки изображений Vivo.

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С другой стороны, Vivo X100 оснащен 50 Мп основной камерой с диагональю 1/1,49″, а также 64 Мп 70-мм телеобъективом f/2,6 и той же 50 Мп 15-мм ультраширокоугольной камерой, что и в X100 Pro. Хотя в этой камере также установлены объективы Zeiss, в ней используется чип обработки изображений V2 последнего поколения.