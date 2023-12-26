Данная интеграция в настоящее время доступна некоторым бета-тестерам, которые ранее присоединились к официальной бета-программе веб-клиента.

WhatsApp* запускает новую функцию для пользователей настольных компьютеров. Платформа, принадлежащая компании Meta*, теперь позволяет пользователям делиться фотографиями, видео и текстом непосредственно в статусе. Как сообщает издание WABetaInfo, функция уже доступна для некоторых бета-тестеров.

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Согласно сообщению, в недавнем обновлении появилась функция, позволяющая пользователям делиться фотографиями, видео и текстом прямо из веб-клиента, что упрощает процесс публикации обновлений. Примечательно, что на 26 декабря 2023 года эта функция доступна избранной группе пользователей, которые ранее приняли участие в официальной программе бета-тестирования веб-клиента, предоставляющей им эксклюзивный доступ к определенным бета-функциям.

Включение обновления статусов в WhatsApp Web избавляет пользователей от необходимости переключаться между мобильными устройствами и компьютерами при обмене статусами. Ожидается, что синхронизация обновлений статусов в мобильной и веб-версии обеспечит бесперебойную и единообразную работу пользователей. Ожидается, что это усовершенствование упростит связь с контактами, обеспечив более слаженное и удобное взаимодействие на обеих платформах.

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