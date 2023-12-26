



В рамках специального задания под названием «Операция по спасению Рождества» высококвалифицированные собаки-ищейки отвлеклись от своих обычных обязанностей по поиску запрещенных веществ и огнестрельного оружия. По наводке неизвестного иностранца собачьи отряды смогли отличиться и вернуть большинство, если не все, пропавшие подарки.

Кинологи и их преданные собаки неустанно работали всю ночь, чтобы обнаружить пропавшие посылки, в которых, как сообщается, были различные технологические игрушки, головоломки и игры. Исполняющий обязанности суперинтенданта Джон Хоррокс объяснил успех операции решимостью своих сотрудников и подготовкой мирового класса национальной команды. Со слов Хоррокса, полицейские собаки, возможно, и не обладают красным носом Рудольфа, но они исключительны в своем деле.

В течение 2023 года команда кинологической службы работала по всей стране, помогая с ордерами на обыск, и часто находила скрытые улики, которые иначе не были бы найдены. Вместе со своими страстными кураторами кинологи AFP неустанно работают над обеспечением безопасности Австралии и любят свое дело.

В рамках программы развития щенков AFP собак обучают с 10-недельного возраста. После этого они обычно служат на службе от 7 до 9 лет, прежде чем их отправляют в отставку. Собаки, вышедшие на пенсию, затем усыновляются своими кураторами, где они могут доживать свои дни, наслаждаясь спокойной старостью, наполненной поглаживанием живота и похлопыванием по голове.

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Собаки, выполняющие работу по обнаружению, принюхиваются от 5 до 10 раз в секунду, вдыхая одной ноздрей и выдыхая другой. Их способность воспринимать запахи в 40 раз сильнее, чем у людей, и, как показали исследования, они могут обнаружить запах, слабый до одной части на миллион. Собаки обладают значительными генетическими способностями, которые намного превосходят все существующие на рынке технологии. На 2023 год правоохранительные органы должны продолжать исследования и разрабатывать новые концепции вместе с нашими кинологическими партнерами по борьбе с преступностью, чтобы обеспечить последовательное развитие.

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Обычно AFP использует обученных собак для обнаружения наркотиков, огнестрельного оружия, наличных денег, взрывчатых веществ, покойников, крови, а также цифровых устройств, включая USB-накопители и SIM-карты. В период с декабря 2022 по декабрь 2023 года собаки AFP помогли полиции изъять шесть единиц огнестрельного оружия, более 12 кг запрещенных наркотиков и более $408 тыс. наличными, обнаружив при этом более 300 скрытых электронных устройств всех специальностей.