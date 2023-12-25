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devchidable
Coinbase получила лицензию на осуществление деятельности во Франции
Криптовалютная биржа Coinbase получила лицензию на осуществление деятельности во Франции.

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В декабре 2023 года Франция разрешила американской криптовалютной бирже Coinbase работать в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) на территории страны. Теперь компания зарегистрирована в органах регулирования финансовых рынков Франции, Autorite des marches financiers (AMF). Это поможет бирже расширить свои услуги на другом ключевом европейском рынке. Одобрение VASP от AMF позволит компании предлагать услуги цифровой валюты во Франции.

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Компания сообщила об этом на платформе X, Coinbase также обновила свой блог, чтобы подтвердить, какие услуги она сможет предоставлять в этой европейской стране. В своем блоге Coinbase утверждает, что регистрация VASP позволит компании предлагать услуги по хранению цифровых активов, покупке или продаже цифровых активов в виде законного платежного средства, торговле цифровыми активами против других цифровых активов и управлять платформой для торговли цифровыми активами.

Компания ссылается на исследование Toluna, согласно которому 10% взрослых французов на декабрь 2023 года владеют криптоактивами, а 24% планируют покупать, продавать или торговать криптовалютой в ближайшие 12 месяцев. Спрос на криптовалюты во Франции растет, поскольку почти 60% взрослых французов считают, что мировая финансовая система несправедливо отдает предпочтение влиятельным интересам.

В блоге также говорится следующее, что Франция - важный рынок для Coinbase, и этот шаг представляет собой еще одну главу стратегии международной экспансии Go Deep, Go Broad. В Coinbase стремятся сотрудничать с регуляторами в разных юрисдикциях, чтобы помочь обновить финансовую систему, и Франция не является исключением. Недавно биржа продемонстрировала свою приверженность европейским рынкам, выбрав Ирландию в качестве места расположения своего подразделения MiCA.

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На 2023 год репутация Франции как страны, которая внедряет инновации и привлекает технологические достижения, вполне заслуженна. Благодаря процветающей экосистеме технологических и Web3-стартапов, поддержке государственных инициатив, образовательным учреждениям мирового класса, передовой технологической инфраструктуре и яркому культурному наследию Франция позиционирует себя как глобальный магнит для инноваций.

#криптовалюта #франция #devchidable #криптовалютная биржа #coinbase #цифровые активы
Источник: google.com
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