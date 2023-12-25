В браузере Google Chrome обновлено несколько функций, ориентированных на безопасность и производительность.

Компания Google обновила функцию экономии памяти в браузере Chrome, чтобы дать пользователям возможность лучше понять, сколько памяти использует каждая вкладка, открытая в браузере. Нет ничего удивительного в том, что браузер потребляет много памяти, и компания-разработчик предприняла несколько шагов, чтобы сдержать эту требовательность к ресурсам. Программисты внедрили в Google Chrome такие функции, как Power saver, Memory saver, которые переводят вкладки в спящий режим, если они неактивны в течение определенного периода времени.

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В начале ноября 2023 года компания Google обновила Chrome, показав данные о потреблении памяти для каждой вкладки. Это означает, что браузер позволит пользователям узнать, сколько памяти использует каждая вкладка или каждый сайт, и они смогут использовать это для снижения общей нагрузки на систему, закрывая вкладки, если они им больше не нужны. Однако для того, чтобы это сработало, необходимо выполнить некоторые действия. Например, нужно включить функцию экономии памяти в Google Chrome.

В этом руководстве предоставим пошаговую инструкцию для пользователей, как включить эту функцию, а также как проверить использование памяти каждым сайтом.

Изначально понадобится:

Последняя версия браузера Google Chrome;

Активное интернет-соединение;

Шаги по включению функции экономии памяти в Chrome: Откройте Google Chrome на компьютере; Перейдите в раздел «Настройки», нажав на три точки в правом верхнем углу; На левой панели перейдите на вкладку «Производительность»; Включите тумблер «Экономия памяти».



Теперь экономия памяти у пользователей в браузере Google Chrome будет включена. Однако следует помнить, у юзеров есть возможность оставить некоторые вкладки всегда активными, для этого необходимо добавить сайты, нажав на кнопку «Добавить», расположенную под тумблером.

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После включения этой функции Google Chrome начнет показывать потребление памяти каждым сайтом или открытой вкладкой. Все, что необходимо сделать, так это навести курсор на вкладку. Пользователи увидият новое всплывающее окно, в котором будет показано название сайта и расход памяти.